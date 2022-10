Băng nhóm giả shipper, xe ôm công nghệ trộm hàng loạt xe máy

Băng nhóm gồm 3 đối tượng đi trên 2 xe Exciter, đóng giả shipper, xe ôm công nghệ chở khách để thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Thuận An của tỉnh Bình Dương.

Khoảng 14h20 ngày 15/10, nhóm này tiếp cận quán cà phê trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Bình Hòa, TP Thuận An.

Nhóm đi 2 xe máy, 2 người cầm lái mặc áo của một hãng shipper, chở thanh niên ngồi sau mặc đồ thường, trông rất lịch sự.

Tại đây, thanh niên mặc đồ thường đi vào trong bãi xe thực hiện bẻ khóa trộm thành công xe tay ga hiệu Vario giá trị giá hơn 50 triệu. Còn 2 đối tượng mặc đồ shipper đứng ngoài cảnh giới.

Khoảng nữa tiếng sau, nhóm này xuất hiện tại cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu và trộm thành công xe tay ga khác cũng hiệu Vario.

Đáng nói thời điểm này có người đàn ông đứng cách đó chưa tới 2 m, nhưng nhóm này dùng chiêu dàn cảnh hỏi đường để đồng bọn thực hiện hành vi trộm xe.

Tới 16h, 3 đối tượng này vào đường D4, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú bẻ khóa trộm thành công chiếc xe máy hiệu Sonic tại quán cà phê khác. Tuy nhiên, trong lúc bỏ trốn, tên trộm bị tai nạn, nên bỏ chiếc xe này lại hiện trường. Phương tiện sau đó được đưa về công an phường An Phú.

Tới 16h30, các đối tượng tiếp cận tiệm hớt tóc trong khu dân cư Việt Sing, phường Thuận Giao. Khi nhóm này đang định bẻ khóa chiếc xe máy dựng trước tiệm, thì con chó trong nhà phát hiện cất tiếng sủa nên các đối tượng bỏ đi.

15 phút sau, băng này tới cửa hàng mua bán xe máy trên đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu và bẻ khóa thành công xe tay ga.

Đây là 3 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm xe trên địa bàn TP Thuận An, có ngày camera quay lại được chúng thực hiện thành công từ 3-5 vụ trộm xe. Thủ đoạn của bọn chúng là đóng giả shipper, xe ôm công nghệ và đa số chọn những xe máy có giá trị trên 50 triệu đồng để trộm.

Hiện cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ.