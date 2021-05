Băng nhóm cho vay với lãi suất hơn 600%

Đoàn Minh Tiệp từ tỉnh Hà Tĩnh vào miền Tây thành lập đường dây cho vay với lãi suất từ 304% đến 608%/năm, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.

Ngày 22/5, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Minh Tiệp (37 tuổi, ở tỉnh Hà Tĩnh), Phan Văn Nhật (20 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk) và Phạm Thành Vinh (24 tuổi, ở tỉnh Nghệ An) điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cảnh sát đã khởi tố bị can đối với Châu Văn Tú (25 tuổi, ở tỉnh Nghệ An). Tuy nhiên Tú đang bị Công an TP Vinh bắt tạm giam để điều tra trong một vụ án ma túy.

Ngoài 4 bị can nêu trên, cảnh sát đang củng cố hồ sơ điều tra đối với Châu Văn Tuấn (28 tuổi, ở tỉnh Nghệ An).

Tiệp cầm đầu băng nhóm cho vay lãi nặng. Ảnh: Anh Minh.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, Tiệp có hai tiền án về tội đánh bạc và cầm đầu nhóm người nêu trên hoạt động cho vay lãi nặng tại tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh.

Khám xét nhà trọ của các bị can, cảnh sát đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.