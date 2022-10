Băng nhóm 6 con sư tử gây ám ảnh một thời

Mapogo là liên minh gồm 6 con sư tử hung dữ. Chúng sẵn sàng giết cả những con non để triệt tiêu nòi giống của kẻ thù.

Liên minh Mapogo thời hoàng kim. Ảnh: Reddit.

Độ nổi tiếng của liên minh Mapogo đã được chứng minh khi người ta còn làm cả một bộ phim về chúng, mang tên Brothers in Blood: The Lions of the Sabi Sand. (2015). 6 "anh em" này đã cùng nhau tạo nên đế chế tàn bạo ở vùng Sabi Sands trong Vườn quốc gia Kruger (Nam Phi). Bằng sức mạnh và sự độc ác, chúng đã kiểm soát hoàn toàn khu vực rộng tới 70.000 ha suốt thời gian dài.

Huyền thoại về 6 con sư tử

Cả 6 con này đều là sư tử đực. Tên của chúng là Makhulu (con lớn tuổi nhất), Pretty Boy (con ít giao tranh nên mặt không nhiều sẹo bằng), Mr T (con độc ác nhất), Skew Spine (có vết sẹo trên cột sống và hông trái), Dreadlocks (con có bờm bết), Kinky (có cái đuôi bất thường).

"Băng nhóm" này có cách hoạt động kỳ lạ. Thông thường, một đàn sư tử có khoảng 40 con, gồm 3-4 con đực, khoảng 10 con cái và còn lại là con non. Trong khi con cái sẽ sống cùng đàn, con đực thường rời đi năm 2-3 tuổi. Nó tự tranh đấu để trở thành con đầu đàn của đàn khác. Đó là cách tạo ra những đàn sư tử.

Con đực có vai trò bảo vệ lãnh thổ. Con cái đảm nhiệm việc lãnh đạo và săn mồi. Chúng thường hợp lực với nhau để săn và nuôi những con non.

Các con sư tử đực khi đủ trưởng thành (khoảng 2-3 tuổi) sẽ tách đàn. Chúng bỏ đi, tạo ra các liên minh với khoảng 2-4 con đực khác. Rất hiếm trường hợp liên minh 6 con sư tử đực như Mapogo.

Những con sư tử Mapogo nổi tiếng vì sự tàn độc. Ảnh: IMDB.

Năm 2006, liên minh Mapogo tiến vào vùng phía bắc Sabi Sands để thách thức liên minh khác gồm 4 con đực. Mapogo giết được một con sư tử đực và 3 con còn lại đã bỏ chạy. Chiến thắng này đánh dấu "triều đại khủng bố" của Mapogo.

6 con sư tử này không ngần ngại thách thức các đàn khác. Chúng giết những con đực trong đàn. Sức mạnh của Mapogo khiến nhiều con đực phải tháo chạy vì lo sợ bị giết nếu để Mapogo nhìn thấy.

Cách hành xử của liên minh Mapogo được đánh giá là cực tàn bạo. Chúng thường giết chết con non của kẻ địch để đặt dấu chấm hết cho "đế chế cũ". Hành động này vẫn thường xuất hiện ở một số loài linh trưởng, cá heo hay cầy Meerkat. Tuy nhiên, liên minh Mapogo còn đẩy sự tàn bạo lên tầm cao mới khi ăn thịt chính đồng loại của mình. Chúng làm vậy với cả sư tử đực lẫn những con non.

Trong thời kỳ đỉnh cao, Mapogo được cho là đã giết chết khoảng 100 con sư tử khác. Điều này được người quản lý cũ của Sabi Sands xác nhận. Theo African Travel Canvas, sự tàn bạo của Mapogo từng dấy lên làn sóng phản đối. Nhiều người cho rằng những người quản lý khu vực cần có hành động can thiệp.

Tuy nhiên, con người đã không can thiệp. Bởi suy cho cùng, dù tàn ác, đó là cách sống tự nhiên của sư tử. Chúng cần làm vậy để tồn tại và duy trì nòi giống của mình.

Kết thúc

Không triều đại nào tồn tại mãi mãi và liên minh Mapogo cũng vậy. Đối trọng của Mapogo xuất hiện vào năm 2010. Chúng là liên minh Majinggilane gồm 5 con sư tử đực. Các con trong liên minh được sinh ra trong 2 năm 2004 và 2005, trẻ hơn khoảng 5 tuổi so với những con thuộc Mapogo.

Tuổi thọ sư tử đực ngoài tự nhiên vào khoảng 8-10 tuổi. Do đó, thời điểm này, các thành viên của Mapogo có thể xem như đã qua "đỉnh cao phong độ".

Trận chiến đầu tiên giữa Majinggilane và Mapogo đánh dấu cái chết của Kinky Tail. Trong trận này, Kinky Tail và Mr T đã đánh với 5 con của Majinggilane. 2 thành viên Mapogo đã đánh gãy xương sống và giết được một con của Majinggilane. Vào ban đêm, 4 con còn lại đã tập kích và giết được Kinky Tail.

Mr T có phần bờm như kiểu tóc mohawk. Trận chiến cuối cùng của nó được chia sẻ nhiều trên các nền tảng xem video trực tuyến. Ảnh: Kruger National Park Wiki.

Trong trận đánh của Kinky Tail, Mr T cũng xuất hiện để giải vây nhưng bất thành. Vết thương từ cuộc chạm trán lần trước khiến nó không đủ sức. Mr T bỏ chạy. Đến năm 2012, Mr T đã bị 4 con sư tử thuộc liên minh Selatis quây và giết chết. Skew Spine và Dreadlocks đã biến mất trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2012.

Makhulu và Pretty Boy là hai thành viên Mapogo cuối cùng còn sót lại. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy chúng đi cùng nhau là vào tháng 10/2012. Tới năm 2013, người ta nhìn thấy Makhulu đi một mình ở Mala Mala. Lúc này, Makhulu đã khoảng 15 tuổi, già hơn rất nhiều so với tuổi trung bình của sư tử đực.