Bang Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp vì sóng nhiệt kéo dài

Giới chức đã phải mở thêm trung tâm làm mát và linh hoạt giờ làm việc của người lao động nhằm ứng phó với đợt nắng nóng oi bức kéo dài nhiều ngày tại vùng tây bắc nước Mỹ.

Dưới cái nóng oi bức, Matthew Carr dành thời gian nghỉ trưa tại đài phun nước ở trung tâm thành phố Portland, Oregon. Người đàn ông 57 tuổi làm công việc thu gom rác và phải tìm cách giải nhiệt.

“Trời khá nóng”, ông Carr nói. “Tôi có thể cởi bỏ đồng phục, mặc quần đùi và ngồi vào đây nghỉ giải lao trong 10-15 phút”.

Nhiệt độ tại thành phố lớn nhất Oregon hôm 26/7 đã tăng vọt lên 37,8 độ C. Các nhà khí tượng học cho rằng hôm 26/7 là ngày nóng nhất trong đợt nắng kéo dài bất thường tại Tây Bắc Mỹ ven Thái Bình Dương - khu vực hiếm khi chứng kiến ​​kiểu thời tiết nóng như thiêu đốt.

Cùng ngày, Seattle báo cáo mức cao kỷ lục hàng ngày mới nhất là 34,4 độ C, phá vỡ mốc trước đó là 33,3 độ C từ năm 2018. Ở bang Washington, nhiệt độ kỷ lục cũng được ghi nhận ở Bellingham và thủ phủ Olympia, lần lượt là 32,2 độ C và 36,1 độ C.

Ở Bờ Đông, Philadelphia đạt 37 độ C vào hôm 24/7. Newark và New Jersey trải qua 5 ngày liên tiếp nhiệt độ bằng hoặc trên 37,8 độ C - chuỗi ngày dài nhất kể từ năm 1931. Boston cũng ghi nhận 37,8 độ C - vượt mức kỷ lục hàng ngày trước đó là 36,6 độ C thiết lập vào năm 1933, AP đưa tin.

Ban bố tình trạng khẩn cấp vì nắng nóng

Các quan chức y tế Oregon cho biết bang chứng kiến số người báo cáo và gọi đến dịch vụ khẩn cấp vì các bệnh liên quan đến nắng nóng gia tăng.

“Số lượt khám các bệnh liên quan đến sóng nhiệt cao hơn mức dự kiến trên toàn bang”, Jonathan Modie - Trưởng bộ phận truyền thông tại Phòng Y tế Công cộng Cơ quan Y tế Oregon - cho biết. Ông nói thêm hôm 25/7, số người tới khoa cấp cứu là 32, so với 3-5 lượt/ngày trước khi sóng nhiệt bắt đầu.

Nhiều nơi tại Mỹ đang trải qua chuỗi ngày nắng nóng liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Thống đốc bang Oregon Kate Brown đã ban bố tình trạng khẩn cấp, cảnh báo nhiệt độ quá cao có thể gây ra tình trạng cúp điện và gián đoạn giao thông.

“Khi nhiều vùng của Oregon đang đối mặt với sóng nhiệt cao điểm, điều quan trọng là mọi cấp chính quyền phải có đủ nguồn lực cần thiết, giúp người dân Oregon được an toàn và khỏe mạnh”, tuyên bố nêu.

Các quan chức Portland đã mở trung tâm làm mát trong những tòa nhà công cộng và lắp đặt trạm phun sương trong công viên.

TriMet - công ty vận hành phương tiện giao thông công cộng trong khu vực đô thị Portland - sẽ cho phép những hành khách hoàn cảnh khó khăn đi xe miễn phí đến các trung tâm làm mát. Trong khi đó, nhiều thư viện mở cửa ngoài giờ đến tận 20-21h.

Hầu hết công ty rác của Portland bắt đầu thu gom rác sớm hơn vào sáng 26/7, bắt đầu sớm nhất từ 4h. Điều này là để hạn chế thời gian người lái xe tiếp xúc với nhiệt độ cao. Kế hoạch này dự kiến tiếp tục đến sáng 29/7.

Hạt Multnomah, bao gồm Portland, có kế hoạch mở bốn nơi trú ẩn khẩn cấp qua đêm bắt đầu từ đêm 26/7. Người phát ngôn Kate Yeiser cho biết các địa điểm này có thể chứa tới 245 người.

“Chúng tôi sẽ mở cho bất cứ ai cần”, bà Yeiser nói, đồng thời cho biết thêm hạt có thể mở thêm một trung tâm nữa vào ngày 27/7 nếu nhu cầu tăng cao.

Lo ngại nắng nóng kéo dài liên tục

Người dân và các quan chức ở phía Tây Bắc của Mỹ cố gắng điều chỉnh phương án phù hợp khi các đợt nắng nóng có thể tiếp tục kéo dài. Hiện tượng "vòm nhiệt" vào mùa hè năm ngoái đã đẩy nhiệt độ và số người tử vong cao kỷ lục.

Bang Oregon thông qua luật yêu cầu tất cả nhà ở mới được xây dựng sau tháng 4/2024 phải lắp đặt máy lạnh trong ít nhất một phòng. Luật cấm chủ nhà hạn chế người thuê lắp thiết bị làm mát trong nhà/phòng trong gần như mọi trường hợp.

Đợt nắng nóng năm 2021 vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 800 người ở Oregon, Washington và British Columbia (Canada). Nhiệt độ vào thời điểm đó tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 46,7 độ C ở Portland. Kỷ lục về nhiệt tại nhiều thành phố và thị trấn bị phá vỡ. Nhiều người qua đời vì nhiệt tuổi đã cao và sống một mình.

Người đàn ông trùm khăn kín đầu nằm trong công viên ở Boston, Massachusetts hôm 21/7. Ảnh: Reuters.

Mặc dù nhiệt độ trong tuần này sẽ không cao tới vậy, nắng nóng liên tiếp kéo dài trong nhiều ngày khiến giới chức lo ngại.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia cảnh báo về nhiệt độ cực cao ở Oregon và bang Washington, bao gồm cả Portland và Seattle. Họ cho rằng nhiệt độ giảm vào ban đêm là chưa đủ để người dân cảm thấy thoải mái.

Colby Neuman, nhà khí tượng học tại Dịch vụ Thời tiết Quốc gia, cho biết Portland đang trên đà đạt hoặc vượt quá kỷ lục về thời gian nắng nóng trước đó. Kỷ lục này đang dừng ở 35 độ C trở lên trong 6 ngày liên tiếp.

Các quan chức ở Seattle và Portland đề cập tới chất lượng không khí từ ngày 26-30/7, cảnh báo khói có thể đạt đến mức không tốt cho sức khỏe đối với những nhóm nhạy cảm.

Các địa điểm làm mát mở cửa khắp Seattle, Quận King và khắp miền Tây Washington.

Tại Portland, Rory Lidster - một cựu chiến binh vô gia cư - đã tới trung tâm làm mát khẩn cấp vào hôm 26/7. Ông mô tả cái nóng là "khó chịu".

“Tôi nghĩ những trung tâm làm mát này thực sự rất tốt. Người già và mọi người cần chúng để trốn thoát khỏi cái nóng này", ông nói.

Người đàn ông 55 tuổi đã sống trong lều trên đường phố trong suốt hai tuần qua. Ông đã gọi điện tới các trung tâm vào mỗi sáng và đều nhận thông báo không còn chỗ trống. Giờ đây, ông đã có thể qua đêm tại địa điểm làm mát khẩn cấp. Ông hy vọng mình sẽ được ở lại đây trong thời gian ngắn.

“Miễn là được phép, tôi sẽ ở lại đây", ông Lidster nói.