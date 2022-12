Tình trạng băng giá có thể kéo dài khi nhiệt độ trên đỉnh Fansipan tiếp tục giảm sâu trong chiều và đêm 17/12.

Theo ghi nhận của khách du lịch, đỉnh Fansipan (Lào Cai) vào sáng 17/12 đã có hiện tượng băng giá.

Trước đó, Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết đêm 16/12 có một khối không khí lạnh từ phía Bắc ào ạt tràn xuống các khu vực trong tỉnh. Thời tiết vùng thấp có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm thấp.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan sáng 17/12. Ảnh: H.D.

Sáng 17/12, nhiệt độ tại Sa Pa giảm xuống mức thấp nhất 5 độ C. Với mức nhiệt này, đỉnh Fansipan dưới 0 độ C gây ra tình trạng băng giá.

Dự báo ngày và đêm 17/12, không khí lạnh mạnh tiếp tục tràn xuống Lào Cai, khiến nền nhiệt giảm thấp nhanh chóng. Trời chuyển rét đậm, vùng cao rét hại, các vùng núi cao rét hại nặng đến rất nặng.

Đêm 17/12, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 9-11 độ C, vùng núi thấp hơn từ 3-5 độ C, thị xã Sa Pa giảm tới 0-2 độ C. Các khu vực vùng núi cao cần đề phòng băng giá, sương muối xuất hiện gây hại.

Băng giá là hiện tượng hơi ẩm ngưng kết lại thành băng bám vào cây cối và các bề mặt. Tình trạng này gây hại cho hoa màu, gia súc. Trường hợp băng giá bám trên mặt đường gây cản trở giao thông.