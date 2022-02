Băng giá phủ trắng Phia Oắc, Lảo Thẩn

Tình hình băng giá tại đỉnh Phia Oắc tương đối nghiêm trọng, băng bám dày đặc trên cành cây, ngọn cỏ. Theo cơ quan khí tượng, nhiệt độ sáng nay tại nhiều vùng núi khác của miền Bắc cũng xuống thấp, như Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,8 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 3,4 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 3,1 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 4,4 độ C... Ảnh: Hà Cương.