Băng giá phủ trắng đỉnh Yên Tử

Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, cho biết Sở thông tin cho Phòng GD&ĐT các địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học. Theo đó, nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh mầm non và cấp 1 được nghỉ học; nhiệt độ dưới 7 độ C, học sinh THCS, THPT được nghỉ học. Tuy nhiên, các trường mầm non vẫn hoạt động bình thường nếu phụ huynh có nhu cầu muốn gửi trẻ tại trường.