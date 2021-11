Băng giá có thể xuất hiện ở Fansipan

Không khí lạnh sẽ tràn về, gây mưa rét cho miền Bắc trong đêm 21/11. Băng giá có thể xuất hiện ở các đỉnh núi cao như Fansipan (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang) trong đợt rét này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta và sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền núi phía bắc vào tối nay (21/11). Sau đó, hình thái này mở rộng vùng ảnh hưởng ra những nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan sáng mùng 3 Tết năm 2020. Ảnh: Hà Nội Mới.

Từ đêm nay, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa dông. Nhiệt độ xuống ngưỡng thấp nhất 14-17 độ C, giảm 8-10 độ C so với một ngày trước đó. Vùng núi phía bắc được dự báo mức nhiệt thấp nhất 10-13 độ C, ngưỡng rét hại.

Trạng thái rét ẩm duy trì đến hết sáng 22/11, sau đó khu vực hửng nắng nhưng cảm giác rét buốt vẫn duy trì. Ngày 23-24/11, miền Bắc bước vào đỉnh điểm của đợt rét khi nền nhiệt trong ngày không vượt quá 18 độ C.

Trong đợt này, vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) được dự báo ghi nhận mức nhiệt tối thấp là 6-9 độ C, ngưỡng rét hại sâu. Một số thời điểm, khi nhiệt độ xuống thấp hơn, băng giá có thể xuất hiện ở các đỉnh núi cao như Fansipan (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang).

Ngày 25-30/11, thời tiết miền Bắc khô ráo, nắng đẹp vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C. Ban đêm, nhiệt độ hạ xuống ngưỡng 15 độ C, trời chuyển rét. Chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm lớn.

Đợt không khí lạnh sắp tới được đánh giá sẽ gây ra đợt rét cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa và kéo dài trong nhiều ngày ở miền Bắc. Chuyên gia khuyến cáo người dân cần có phương án phòng chống rét, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Nhiệt độ giảm mạnh và biến đổi nhanh trong ngày sẽ gây nguy cơ bệnh về hô hấp.

Trong đợt rét sắp tới, khu vực núi cao khả năng xuất hiện rét hại với nhiệt độ thấp nhất dưới 8 độ C. Ảnh: Khánh Huyền.

Trong bản tin nhận định thời tiết dài ngày (21/11-20/12), cơ quan khí tượng cho biết nền nhiệt độ ở nhiều nơi trên cả nước trong vòng một tháng tới có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong đó, nhiệt độ ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ phổ biến thấp hơn 1-2 độ C so với cùng kỳ nhiều năm. Mùa đông năm nay ở miền Bắc có thể lạnh hơn so với mùa đông năm 2020.

Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao nên mưa dông cũng xuất hiện ở khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa từ ngày 22/11. Một số nơi khả năng có mưa vừa, mưa to và dông kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cùng lúc, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.

Trong khi đó, TP.HCM và các tỉnh, thành phố Nam Bộ bước vào giai đoạn cuối của mùa mưa. Khu vực này sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và dông từ đêm 20 đến hết ngày 24/11. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.