Băng cướp dùng mã tấu chống trả cảnh sát

Bị cảnh sát vây bắt, băng cướp dùng mã tấu chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát. Nhà chức trách cho biết nhóm này đã gây ra 13 vụ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang tạm giữ Ngô Thái An (16 tuổi, quê Bình Định), Diệp Vỹ Khang (16 tuổi, quê An Giang), Trịnh Lê Bảo Kha (18 tuổi) và Thái Gia Huy (17 tuổi, cùng ngụ TP Dĩ An) để điều tra hành vi Cướp tài sản, Cướp giật tài sản.

Ngày 13/5, Công an phường Đông Hòa, TP Dĩ An tuần tra, phát hiện 4 nghi phạm chạy xe máy trong khu Đại học Quốc gia TP.HCM có biểu hiện nghi vấn.

Bị cảnh sát dừng xe để kiểm tra, Huy và Khang dùng mã tấu chống trả quyết liệt rồi tẩu thoát. Riêng Thái Anh và Kha bị đưa về trụ sở làm việc.

Hung khí băng cướp dùng chống trả lực lượng chức năng. Ảnh: Thanh Kiều.

Từ lời khai của 2 nghi phạm, cảnh sát đã bắt giữ Huy và Khang tại một nhà nghỉ.

Theo cảnh sát, nhóm nghi phạm khai gây ra 13 vụ cướp, cướp giật tài sản tại trên địa bàn TP Dĩ An. Nạn nhân mà nhóm này để ý là các cặp đôi tâm sự nơi vắng vẻ.