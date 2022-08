Băng cướp có súng liên tiếp gây án ở TP.HCM và các tỉnh miền Tây

Sau khi bị bắt, nhóm của Tâm khai trong nửa năm qua đã thực hiện 18 vụ cướp giật tại TP Cần Thơ, 7 vụ ở Sóc Trăng, 1 vụ tại TP.HCM….

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp cùng Công an TP Cần Thơ, Công an tỉnh Sóc Trăng triệt phá băng cướp giật gây án táo tợn ở nhiều tỉnh thành.

Công an tạm giữ hình sự 5 nghi can gồm: Nguyễn Quốc Bảo Tâm (tự Tý Đô, 25 tuổi), Phan Thị Tuyết Nhi (22 tuổi, người yêu của Tâm), Vũ Hoàng Nguyên (27 tuổi), Lê Ngọc Tấn (23 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) và Lê Thái Bảo (27 tuổi, ngụ quận 12). Hầu hết trong số này đã có tiền án, tiền sự về tội Cướp giật, Trộm cắp tài sản, không nghề nghiệp ổn định và nghiện ma túy đá.

Lê Quốc Bảo Tâm, nghi can cầm đầu băng nhóm.

Thời gian gần đây, TP.HCM và nhiều tỉnh thành miền Tây liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật táo tợn, gây hoang mang trong quần chúng. Công an tỉnh Sóc Trăng đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Quá trình điều tra, công an một số tỉnh nhận định các vụ cướp giật có thể do một băng nhóm ở TP.HCM thực hiện. Chúng nhắm vào nạn nhân là nữ, đi xe máy trên đường vắng để giật dây chuyền vàng, túi xách rồi tẩu thoát tốc độ.

Tuy nhiên, hành tung của nhóm nghi vấn rất mờ nhạt. Do đó công an các tỉnh đề nghị Cục Cảnh sát hình sự hỗ trợ phá án. Sau đó, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các cục nghiệp vụ khác và công an các địa phương khoanh vùng nhóm nghi phạm.

Mới đây, lực lượng công an đã phục kích, bắt giữ 5 nghi can nói trên, giữ vật chứng một khẩu súng rulo, 4 viên đạn, 2 vỏ đạn, 4 dây chuyền vàng trọng lượng 4 lượng, 2 xe máy, 3 điện thoại…

Qua đấu tranh, nhóm nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội. Họ khai trong nửa năm qua đã thực hiện 18 vụ tại TP Cần Thơ, 7 vụ tại tỉnh Sóc Trăng, 1 vụ tại TP.HCM…., chiếm đoạt số tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Và các nghi can khác.

Băng nhóm này do nghi can Tâm cầm đầu. Nhóm này phân công nhiệm vụ cho từng người. Tâm đi cùng một người khác trực tiếp ra tay cướp giật, các nghi can còn lại có nhiệm vụ cản địa.

Khi gây án, nhóm đi xe gắn BKS giả, chọn địa bàn gây án là các tuyến đường vắng vẻ, thưa thớt, thời gian ra tay là sáng sớm, trưa hoặc chiều tối. Họ nhắm vào nạn nhân là nữ, đi xe máy một mình, có đeo vàng, túi xách.

Bộ Công an đang phối hợp cùng công an các tỉnh, thành mở rộng điều tra.