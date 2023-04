BlackPink giúp hồi sinh thị trường băng cassette

Những nghệ sĩ nổi tiếng như BlackPink, Harry Styles… đã giúp doanh số đĩa cassette năm 2022 chạm mốc cao nhất trong vòng hai thập kỷ qua.

Nhiều nghệ sĩ đương đại phát hành album mới ở định dạng cassette, giúp chúng ngày càng phổ biến. Ảnh: YG Entertainment.

Theo số liệu từ Hiệp hội thu âm Anh (British Phonographic Industry - BPI), doanh số của loại băng đĩa truyền thống này đã đạt mốc tăng liên tục suốt 10 năm, đồng thời xác lập kỷ lục mới nhất vào năm 2022 kể từ 2003. Mặc dù thấp hơn lượng đĩa vinyl bán ra, doanh số cassette vẫn gây ấn tượng khi tăng 195.000 chiếc, tức 5,2% so với năm ngoái.

Những kỷ lục ấn tượng của băng cassette

Sản phẩm này có vai trò rất quan trọng đối với các nhà phát hành nhạc khi ra mắt album mới. Bằng chứng là nó đã chiếm hơn 10% tổng doanh số của 10 album từng đứng đầu bảng xếp hạng hàng tuần Official Albums Chart. Một vài album đứng đầu bảng xếp hạng còn bán được nhiều album cassette hơn đĩa vinyl như Florence + The Machine của Dance Fever and 5SOS5 của 5 Seconds of Summer.

Sau đĩa vinyl, những người yêu âm nhạc bắt đầu quay về với băng cassette. Ảnh: The Independent.

Với một số album mới, phiên bản cassette được bán ra thay thế cho phiên bản đĩa vinyl, đơn cử như 23 của Central Cee, Noughty By Nature của Digga D và Born Pink của BlackPink. Những album này đều từng chiếm đóng vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng hàng tuần và là những album bán chạy nhất năm qua.

“Với những thế hệ như chúng tôi, băng cassette chính là giai đoạn đánh dấu sự chuyển mình. Vì thế, tôi rất cảm động khi một thể loại băng đĩa từng được yêu thích đang dần quay trở lại, dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh số”, Giám đốc chiến lược của Sophie Jones chia sẻ.

Băng cassette đang quay lại thị trường âm nhạc. Ảnh: Flickr.

Rất nhiều nghệ sĩ đương đại đã tìm đến cassette để tiếp cận với những đối tượng khán giả mới. Loại hình lưu trữ cổ điển này thậm chí còn giúp họ đạt top 1 album ở một số bảng xếp hạng. “Mặc dù nhạc số vẫn là hình thức được yêu thích nhất, làn sóng băng cassette và đĩa vinyl gần đây đã góp tiếp nối tầm quan trọng của thị trường đĩa vật lý và giúp người hâm mộ có thêm nhiều cách để ủng hộ nghệ sĩ”, Sophie Jones nhận định.

Arctic Monkeys là nghệ sĩ sở hữu album định dạng cassette bán chạy nhất năm 2022, theo sau là Harry’s House của Harry Styles. Top 10 album của năm cũng bao gồm những nghệ sĩ nổi tiếng như Born Pink của BlackPink, Mainstream Sellout của Machine Gun Kelly, Being Funny In a Foreign Language của The 1975...

Hầu hết album cassette bán chạy nhất năm 2022 đều bán ra hơn 5.000 bản chỉ trong một năm. Thậm chí, phương thức lưu trữ vật lý cổ điển này còn đạt 40 lần bán được 1.000 bản chỉ trong vòng một tuần. Con số này tăng mạnh so với 34 lần vào năm 2021.

Người yêu nhạc tìm đến cassette thay vì nhạc số

BPI nhận định sự trỗi dậy của thị trường băng cassette suốt thập kỷ qua là sự chuyển mình ngoạn mục cho một loại hình lưu trữ cổ điển. Ra đời từ năm 1985, băng cassette đã sớm chiếm lĩnh thị trường album nhưng sau đó lại bị đĩa CD áp đảo. Năm 2012, tổng doanh thu năm của loại đĩa này giảm xuống chỉ còn chưa đến 4.000 bản. Kể từ đó, doanh số tăng đều đặn hàng năm.

Năm 2020 là thời điểm đáng nhớ nhất khi lượng cassette bán ra đã tăng gấp đôi từ 80.000 bản lên 160.000 bản chỉ trong một năm. Năm 2021, doanh số cassette cán mốc 185.000 và tăng lên 195.000 vào năm 2021.

Theo BPI, đây là con số chưa từng có kể từ khi Apple ra mắt ứng dụng nghe nhạc số iTunes. Còn ở Mỹ, theo Nielsen Music, doanh số bán băng cassette ở quốc gia này tăng 35% trong năm 2017. Sang năm 2018, con số này là 23%.

Harry Styles, BlackPink... là những nghệ sĩ sở hữu lượng album cassette bán ra ấn tượng nhất năm 2022. Ảnh: The Times.

Theo Drew Hill, Phó chủ tịch mảng phân phối tại hãng đĩa Utopia Music, loại đĩa cassette chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thị trường album Anh nhưng nó đã không ngừng tăng trưởng trong suốt thập kỷ vừa qua. Điều này cho thấy nhu cầu ngày càng lớn của người hâm mộ giữa hàng loạt phương thức nghe và sưu tầm âm nhạc khác.

“Chúng ta đang ở giai đoạn mà hàng loạt sự lựa chọn hiện ra trước mắt. Người yêu âm nhạc khắp nơi cũng có xu hướng tìm đến những hãng đĩa và nghệ sĩ cung cấp nhiều loại hình khác nhau bên cạnh nhạc số”, Drew Hill nhận định.

Theo Howtogeek, mọi người thích băng cassette vì nhiều lý do giống như người ta thích vinyl. Băng cassette chứa toàn bộ album theo thứ tự từ đầu đến cuối. Bạn không thể dễ dàng bỏ qua một bài hát và không có nút “trộn bài”. Đó là cách nghệ sĩ mong muốn người dùng trải nghiệm âm nhạc của họ.

Về hình thức, một cuộn băng cassette có phần phụ trang với ảnh bìa album và đôi khi có thêm các ghi chú và quà tặng bên trong. Do đó, chi tiền cho cassette bạn không chỉ nhận được một ảnh bìa album định dạng JPEG 300 × 300 pixel như nhạc số mà còn mua toàn bộ trải nghiệm, từ cách nghe cho đến hình thức và cảm nhận về nó.