Bắn vào nhà người vay tiền để cảnh cáo

Đến nhà anh Hoàng đòi tiền nhưng bất thành, Ngô Đức Bảo cầm súng quân dụng bắn về phía cửa sổ nhà người vay tiền để cảnh cáo.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với Ngô Đức Bảo (27 tuổi, trú thị Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên) về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngô Đức Bảo dùng súng bắn vào nhà người vay tiền. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, Bảo cho anh Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi, trú xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) vay tiền.

Tối 20/9, Bảo cùng một số người khác lái ôtô đến nhà anh Hoàng ở thôn Trung Đông, xã Cẩm Dương đòi nợ nhưng không gặp ai. Lúc này, thanh niên 27 tuổi dùng súng bắn về phía cửa sổ nhà người vay tiền để cảnh cáo rồi ra về.

Từ tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) bắt giữ Bảo và triệu tập những người liên quan. Khám xét tại nhà nghi phạm, công an thu một súng ngắn bằng kim loại cùng 3 viên đạn cỡ 9 mm.

Công an xác định Bảo không có nghề nghiệp ổn định. Bị can thường hoạt động với các ổ nhóm ghi lô đề, bắn cá, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen.