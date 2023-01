Bạn vẫn có thể thành công dù có 'career break'

Trước đây, career break luôn bị đánh giá là một điều xấu trong hồ sơ xin việc nhưng gen Z lại có cái nhìn tích cực hơn về vấn đề này.

Career break /kəˈrɪə ˌbreɪk/ (danh từ): Kỳ nghỉ sự nghiệp

Định nghĩa:

Career break được định nghĩa là khoảng thời gian bạn không có việc làm vì nhiều lý do như bạn muốn nghỉ ngơi, đi du lịch hoặc chăm sóc gia đình. Kỳ nghỉ sự nghiệp có thể kéo dài trong vài tuần, vài tháng, thậm chí hơn một năm.

Đối với người lao động, career break là khoảng thời gian "tĩnh", giúp họ có cơ hội nghỉ ngơi, nhìn nhận lại bản thân và lên kế hoạch mới cho tương lai nghề nghiệp. Nhưng trong mắt các nhà tuyển dụng hoặc người sử dụng lao động, kỳ nghỉ sự nghiệp lại là một điểm trừ. Họ cho rằng khi người lao động nghỉ ngơi, năng lực, năng suất làm việc sẽ giảm đi.

Trong một phỏng vấn với Insider, người lao động gen Z nghĩ rằng kỳ nghỉ sự nghiệp không phải là điều tiêu cực mà là một dấu hiệu tích cực. Đối với họ, nghỉ ngơi không có nghĩa là chỉ ở nhà xem tivi. Thời gian này, họ dành thời gian để học hỏi những cái mới, mở rộng kết nối, tạo "bước đệm" để trở lại thị trường lao động trong thời gian tới.

Để có một kỳ nghỉ sự nghiệp thành công, bạn cần lên kế hoạch chi tiết cho khoảng thời gian nghỉ này, đồng thời sắp xếp kế hoạch tài chính, xây dựng các mối quan hệ mới và "nâng cấp" hồ sơ xin việc của bản thân.

Ứng dụng của career break trong tiếng Anh:

- I took a career break for a year and travelled around the world.

Dịch: Tôi đã tạm dừng sự nghiệp trong một năm và đi du lịch vòng quanh thế giới.

- Some teachers who left service will return after a career break.

Dịch: Một số giáo viên đã nghỉ việc sẽ trở lại sau kỳ nghỉ sự nghiệp.