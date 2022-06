Bạn trai xác nhận chia tay Billie Eilish

Matthew Tyler Vorce vướng tin đồn lừa dối Billie Eilish nên hai người chia tay. Nam nghệ sĩ đã phủ nhận tin này.

Ngày 1/6, People đưa tin Billie Eilish và bạn trai Matthew Tyler Vorce đã chia tay sau hơn một năm hẹn hò. Nam diễn viên người Mỹ phải lên tiếng vì có thông tin cho rằng anh lừa dối giọng ca Bad Guy.

Trên trang cá nhân, Matthew viết: "Không ai lừa dối ai cả. Mối quan hệ đã kết thúc, chỉ đơn giản vậy thôi. Việc tạo tin đồn và bịa chuyện trên Internet là rất nguy hiểm".

Billie Eilish và Matthew Tyler Vorce thời còn hẹn hò. Ảnh: People.

Ở bài đăng khác, Matthew chia sẻ nhiều hơn về những phản ứng tiêu cực anh nhận được trên mạng xã hội sau khi đường ai nấy đi với Billie. Matthew cho rằng hàng nghìn người đã lãng phí thời gian thêu dệt điều ghê tởm nhất về những người họ chưa từng quen biết, gặp gỡ. Điều đó thật tệ và không nên.

"Hành động đó nói lên sự hèn nhát của bạn. Hãy sống cuộc đời của chính mình", Matthew nhấn mạnh.

Hiện, Billie Eilish và đại diện của cô chưa lên tiếng trước tin chia tay.

Matthew và giọng ca giành giải Oscar làm lộ tin hẹn hò khi đi uống cà phê cùng nhau ở Santa Barbara (California, Mỹ) hồi tháng 4/2021. Sau đó, paparazzi nhìn thấy bộ đôi dự tiệc sinh nhật của Doja Cat ở Los Angeles.

Nguồn tin của Cosmopolitan cho biết Billie và Matthew "không thể tách rời trong đêm tiệc". Họ được kể không ngại thể hiện cử chỉ tình cảm, chia sẻ những nụ hôn cho nhau.

Trong chuyện yêu, cả Billie và Matthew đều thoải mái xuất hiện cùng nhau trước ống kính nhưng hạn chế nhắc mối quan hệ trên truyền thông. Lần phỏng vấn với tạp chí Vogue Anh tháng 5/2021 là dịp hiếm hoi Billie tiết lộ cô đang hẹn hò.

Theo People, Matthew nổi tiếng hơn khi yêu Billie, nhưng đồng nghĩa anh cũng chịu áp lực dư luận. Anh đã bị dân mạng soi mói đời tư và hứng chỉ trích vì từng sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc và kỳ thị đồng giới trên mạng xã hội.

Matthew Tyler Vorce xác nhận chia tay nhưng phủ nhận đã lừa dối Billie Eilish.

Trước khi xác nhận quan hệ với Matthew, Billie là bạn gái của Brandon Adams. Billie từng chia sẻ chuyện tình này giúp cô trưởng thành hơn, biết và hiểu chính xác những gì mình làm.

Matthew Tyler Vorce là diễn viên kiêm biên kịch người Mỹ. Anh được biết đến trong các tác phẩm Mother, May I Sleep with Danger?, Little Monsters, The Curse of Frank Sinatra... và một số bộ phim ngắn khác.