Bạn trai tin đồn bị bắt gặp đến nhà Taylor Swift

Trong một video đăng lên mạng xã hội, Matty Healy bị bắt gặp tới căn hộ của Taylor Swift ở thành phố New York vào tối thứ năm.

Trong một video TikTok được đăng bởi @brandeegaar, nam ca sĩ sinh năm 1989 đang chạy lên cầu thang và đi vào sảnh chính của tòa nhà chung cư nơi Taylor đang ở.

Anh mặc áo len cùng quần jeans sẫm màu, đi giày thể thao trắng và mang theo chiếc túi vải thô. Sự việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi người yêu cũ của Taylor, Joe Alwyn, lên tiếng rằng anh cảm thấy đau khổ và bị coi thường khi biết cô có tình mới.

Video này cũng phần nào củng cố tin đồn hẹn hò giữa Matty Healy và Taylor Swift đang gây xôn xao gần đây trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hiện cả hai phía đều chưa có động thái phản hồi chính thức.

Tin đồn nổ ra từ đầu tháng 5, khi trang The Sun đưa tin Taylor Swift đã có bạn trai mới chỉ sau khoảng một tháng chia tay nam diễn viên Joe Alwyn. Nguồn tin khẳng định bộ đôi từng hẹn hò chóng vánh vào năm 2014 nhưng không thành. Giờ đây, cả hai tái hợp và “yêu nhau cuồng nhiệt”.

Matty Healy bị bắt gặp tới căn hộ của Taylor Swift. Ảnh: @brandeegaar.

Tối 5/5, Matty Healy đã có mặt ở đêm diễn của Taylor Swift tại Nashville. Anh diện đồ đơn giản, chăm chú theo dõi màn trình diễn của nữ ca sĩ. Chỉ 2 ngày sau, paparazzi lại chụp được ảnh Taylor ngồi ở hàng ghế sau của chiếc SUV cùng với Matty trong chuyến đi chơi vào tối muộn. Mới đây, vào ngày 16/5, bộ đôi tiếp tục bị bắt gặp rời phòng thu âm Electric Lady Studios ở Greenwich Village, New York.

Matty Healy sinh năm 1989 tại London. Năm 2002, anh thành lập ban nhạc The 1975 cùng Adam Hann, Ross MacDonald và George Daniel. Tới nay, The 1975 đã phát hành nhiều album và single nổi tiếng như About You, The Robbers, Chocolate hay Somebody Else,...