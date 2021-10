Bạn trai quyền lực của Adele

Theo People, Rich Paul là một trong những người quyền lực nhất trong giới thể thao Mỹ. Anh hiện được chú ý sau khi công khai hẹn hò nữ ca sĩ Adele.

Ngày 7/10, trong cuộc phỏng vấn đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc sau 6 năm vắng bóng, Adele lần đầu thừa nhận cô đang yêu Rich Paul. "Đây là Rich. Đúng vậy, chúng tôi ở bên nhau được vài tháng. Trước đây, chúng tôi là bạn thân. Anh ấy là người tuyệt vời, thông minh và hài hước", nữ ca sĩ nói với Vogue.

Thông tin Adele hẹn hò Rich Paul được các trang tin đăng tải từ đầu tháng 7. Thời điểm đó, giọng ca Easy on Me và bạn trai liên tục được ghi lại hình ảnh cùng đi xem thể thao. “Chắc chắn 100% họ đang hẹn hò”, Page Six đưa tin vào tháng 7.

Rich Paul và Adele tại trận chung kết NBA hồi tháng 7. Ảnh: Getty.

Adele hạnh phúc bên bạn trai

Thông tin Adele có bạn trai mới được Page Six đưa tin lần đầu ngày 20/7. Ít ngày sau, cặp tình nhân được ghi lại hình ảnh hẹn hò tại Cipriani, thành phố New York, Mỹ.

Hình ảnh nữ ca sĩ và Rich Paul xem trận chung kết NBA giữa Milwaukee Bucks và Phoenix Suns ngày 17/7 cũng được truyền thông quan tâm.

Sau trận đấu, Brian Windhorst của ESPN nói về mối quan hệ giữa hai ngôi sao. “Rich Paul đưa bạn gái đến xem thể thao và ngồi cạnh LeBron James. Người yêu của anh ấy là Adele. Đây là lần đầu họ cùng xuất hiện trước công chúng”, Windhorst nói.

Theo Elle, Adele kín tiếng về chuyện tình cảm trước khi công khai mối quan hệ trên tạp chí Vogue. Nhiều nguồn tin khẳng định hai người là bạn bè lâu năm, chính thức hẹn hò từ tháng 5/2021.

Adele lần đầu đăng ảnh bạn trai lên trang cá nhân hồi tháng 9. Ảnh: @adele.

Trong cuộc phỏng vấn với New Yorker từ tháng 5, MC và doanh nhân Rich Paul đề cập đến “ngôi sao nhạc pop lớn”. Hiện tại, truyền thông khẳng định người Rich Paul muốn giấu tên vào thời điểm đó là Adele.

Đầu tháng 8, nguồn tin thân cận của Adele nói với E! Online rằng nữ ca sĩ hạnh phúc khi được ở bên Paul. Doanh nhân 39 tuổi là người hướng ngoại, thích du lịch, điều đó giống với sở thích của họa mi nước Anh. “Cô ấy không quan tâm chuyện bạn trai có ba con riêng vì cả hai đều hạnh phúc với hiện tại”, nguồn tin nói.

Ngày 1/9, People đưa tin mối quan hệ giữa Adele và Rich Paul có bước tiến mới. Họ tính đến chuyện tương lai sau một thời gian hẹn hò. “Họ cùng đến tiệc của LeBron James. Paul thường đưa bạn gái giới thiệu với bạn bè. Adele hòa đồng với mọi người. Họ đang nghĩ đến mối quan hệ nghiêm túc”, nguồn tin nói.

Ngày 18/9, Adele lần đầu đăng ảnh chụp cùng bạn trai lên trang cá nhân. Hai người cùng có mặt tại đám cưới của Anthony Davis - ngôi sao LA Lakers. “Adele hạnh phúc khi hẹn hò với Rich. Họ đang dành nhiều thời gian bên nhau”, người bạn của giọng ca Someone Like You nói với People.

Người nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao

Theo People, Adele và Rich Paul tương xứng về địa vị. Trong khi Adele là siêu sao âm nhạc, bạn trai nữ ca sĩ là người nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao.

Rich Paul là người sáng lập Klutch Sports Group - một trong những tập đoàn bóng rổ lớn nhất nước Mỹ. Đây là công ty đại diện của những cái tên nổi tiếng như LeBron James, Ben Simmons và Trae Young.

Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản của Rich Paul hiện ở mức 100 triệu USD . Từ khi thành lập Klutch Sports Group, Paul quản lý hơn 20 cầu thủ NBA và là một trong những người quyền lực nhất trong ngành thể thao.

"Tôi là kỳ lân trong ngành kinh doanh đại lý thể thao. Tôi trẻ, người Mỹ gốc Phi và không theo học tại trường kinh doanh nổi tiếng. Tôi may mắn nhảy vọt vào đúng thời điểm và đã thành công. Tôi không tự mãn và muốn phát triển nhiều thứ hơn", Rich Paul nói.

Trong bài báo của The New Yorker, Rich Paul được tổng giám đốc của NBA mô tả là “người không ngừng nỗ lực trong việc mang lại lợi ích cho các cầu thủ và sẵn sàng làm mọi cách để có được điều đó”.

Rich Paul sinh ra và lớn lên ở Cleveland, Ohio, Mỹ. Anh từng đăng ký học tại Đại học Akron, nhưng phải bỏ học vì cha qua đời sau thời gian chống chọi ung thư đường ruột.

“Cha luôn nói với tôi rằng việc học của tôi là quan trọng nhất. Đáng lẽ tôi sẽ tiếp tục học nếu cha tôi còn sống. Tôi không muốn ông thất vọng. Tuy nhiên, tôi phải ra đời làm việc”, Rich Paul nói với New Yorker.

Paul nói rằng anh luôn mong muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp từ ngày bé nhưng ngoại hình, thể chất không cho phép. “Tình yêu thể thao của tôi lớn nhưng ngoại hình của tôi thấp bé. Tôi học theo cha là luôn suy nghĩ mọi thứ dưới góc nhìn của doanh nhân”, anh nói thêm.

Khách hàng đầu tiên và lớn nhất của Rich Paul là LeBron James. Hai người gặp nhau năm 2002 khi cùng chờ chuyến bay đến Atlanta tại sân bay Akron-Canton.

Paul bắt đầu làm việc với LeBron James sau khi cầu thủ bóng rổ gia nhập NBA. “Tôi đơn giản thấy Rich là người mình muốn hợp tác và cùng phát triển”, James nói với tạp chí ESPN.

Rich Paul chụp ảnh cùng các cầu thủ NBA chuyên nghiệp. Ảnh: Getty.

Sau khi hợp tác cùng LeBron James, Paul bắt đầu làm việc dưới quyền của Leon Rose tại Creative Artists Agency. Trong thời gian làm công ăn lương, bạn trai Adele thiết lập những mối quan hệ, cuối cùng thành lập công ty quản lý riêng.

“Tôi được chỉ bảo nhiệt tình. Làm việc với Nike tại CAA giống như được học tại trường Luật Michigan và MIT”, Paul nói với ESPN.

Năm 2019, Rich Paul gây chú ý khi có thể tác động Hiệp hội Vận động viên Cao đẳng quốc gia (NCAA) thay đổi quy định yêu cầu đại lý phải có bằng cử nhân để có thể tuyển dụng nhân tài.

“Quy định có thể ngăn cản những người trẻ kém may mắn, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người da màu”, Rich Paul nói với The Atlantic.

Sau thời gian nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao, Rich Paul được Roc Lit 101 - bộ phận xuất bản của Roc Nation của Jay-Z - mua lại câu chuyện về cuộc đời của anh và xuất bản thành hồi ký, theo Hollywood Reporter.

Với tựa đề Lucky Me, quyển sách ghi lại hành trình trưởng thành của Rich Paul tại Cleveland và sự thành công với tư cách đại lý thể thao nổi tiếng nước Mỹ.

“Lucky Me không chỉ là câu chuyện của riêng tôi. Cuốn hồi ký là câu chuyện của mọi thanh niên da màu. Tôi muốn dùng cuộc đời mình để vực dậy tinh thần, truyền cảm hứng cho những đứa trẻ da màu theo đuổi đam mê”, Rich Paul nói.

Rich Paul cho biết tiêu đề Lucky Me có nhiều ý nghĩa. Đây là tên ca khúc nổi tiếng của rapper Jay-Z. Rich Paul nói âm nhạc của rapper tỷ phú là nguồn cảm hứng lớn nhất của anh.