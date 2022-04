Bạn trai quỳ gối cầu hôn Avril Lavigne

Avril Lavigne và Mod Sun sau hơn một năm yêu đã quyết định đính hôn. Họ nảy sinh tình cảm từ khi hợp tác trong ca khúc "Flames" phát hành tháng 2/2021.

Theo Daily Mail, rapper Mod Sun đã quỳ gối cầu hôn Avril Lavigne ở cạnh dòng sông Seine, trước tháp Eiffel của Paris, Pháp. Nữ ca sĩ không giấu nổi hạnh phúc khi được bạn trai đeo vào tay chiếc nhẫn kim cương hình trái tim.

"Em yêu anh mãi mãi. Chủ nhật, ngày 27/3/2022", giọng ca What the Hell chú thích trong loạt ảnh. Dưới phần bình luận, Mod Sun thổ lộ tình cảm với vợ sắp cưới: "Anh yêu em rất nhiều. Em mãi là thiên thần của anh".

Trên trang cá nhân, người đàn ông đến từ Minnesota còn viết lời nhắn nhủ dài đến bạn đời. Anh cho biết đã yêu cô vào ngày đầu tiên họ gặp nhau. "Em nắm chặt tay anh cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Anh nói 'em lấy anh nhé?' và em đã nói 'có'".

Mod Sun quỳ gối cầu hôn Avril Lavigne ở Pháp. Ảnh: @Modsun.

Mod Sun và Avril Lavigne hẹn hò được một năm trước khi quyết định về chung nhà. Họ gặp nhau khi hợp tác trong ca khúc Flames ra mắt vào tháng 2/2021. Mod Sun cũng góp công trong album mới nhất của nữ ca sĩ, Love Sux.

Mod Sun thể hiện tình yêu mãnh liệt bằng cách xăm tên Avril Lavigne lên cổ chỉ sau vài tháng gặp mặt. Anh không ngại Lavigne từng đổ vỡ hôn nhân hai lần. Trong quá khứ, giọng ca người Canada đã kết hôn với Deryck Whibley và Chad Kroeger.

Lavigne và Sun thường xuyên trao nhau cử chỉ thân mật trước đông người. Cặp đôi cũng là khách mời của lễ trao giải Grammy vừa qua.

Từng là mỹ nhân đình đám của làng nhạc Âu Mỹ, Arvil Lavigne khiến nhiều người say mê bởi giọng ca đầy nội lực. Tên tuổi cô gắn với những ca khúc như When You’re Gone, Wish You Were Here…

Sau nhiều năm, cô vẫn được ngưỡng mộ vì ngoại hình, phong cách pop punk gần như không thay đổi. Nhiều tờ báo Hollywood gọi vui Lavigne là "ma cà rồng" vì ngày càng trẻ trung. Nhiều người nhận xét cô trông như gái đôi mươi dù đã 38 tuổi.