Bạn trai mới của Selena Gomez có tài sản 85 triệu USD

Andrew Taggart sinh năm 1989, được mệnh danh là "hit-maker" đình đám bậc nhất trong làng nhạc EDM thế giới. Cùng với Alex Pall, cả hai là chủ nhân của nhiều ca khúc đình đám như Closer, Something Just Like This, Paris, Roses, Don't Let Me Down, Inside Out, The One, All We Know... Ảnh: @drewtaggart.