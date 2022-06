Bạn trai lâu năm nhất của Taylor Swift

Suốt 6 năm bên nhau, Taylor Swift và Joe Alwyn chưa từng lên tiếng về mối quan hệ. Nữ ca sĩ khẳng định cô là người giỏi giữ bí mật về cuộc sống đời tư.

Ngày 23/6, Pagesix chia sẻ loạt ảnh chụp Taylor Swift và bạn trai Joe Alwyn trên bãi biển thuộc vùng Caribbe vào ngày 20/6.

Trong những khoảnh khắc được ghi lại, khán giả thấy "công chúa nhạc đồng quê" liên tục hôn bạn trai. Cả hai quấn quýt nhau không rời.

Trước đó, Taylor Swift chia sẻ trong buổi chiếu phim ngắn All too Well rằng cô là người rất giỏi giữ bí mật về cuộc sống riêng tư hay những điều quan trọng liên quan đến công việc.

"Tôi như một điệp viên. Tôi biết cách giữ bí mật về những gì mà tôi đang làm", nữ ca sĩ nói.

Taylor Swift và bạn trai Joe Alwyn tình tứ trên biển. Ảnh: Pagesix.

Taylor Swift và bạn trai đã bên nhau 6 năm. Trong khoảng thời gian này, ngôi sao 33 tuổi liên tục phải nhận những câu hỏi liên quan đến việc đính hôn. Cô từng nói vui với WSJ rằng: "Nếu mỗi lần có thông báo về việc tôi đã đính hôn, tôi được một bảng Anh, thì bây giờ tôi đã có rất nhiều bảng. Mọi người biết đấy, dù đã đính hôn hay chưa, tôi cũng không nói".

Thông tin nữ ca sĩ và bạn trai Joe Alwyn đính hôn bắt nguồn từ việc Taylor Swift đeo chiếc nhẫn kim cương trên tay khi xuất hiện trong phim tài liệu Miss Americana (2020).

Cuối năm 2020, người hâm mộ một lần nữa cho rằng Taylor Swift và bạn trai đã bí mật tổ chức hôn lễ khi nữ ca sĩ mặc váy cưới trong video âm nhạc Willow. Tuy nhiên, cả Taylor Swift và nửa kia đều chưa từng lên tiếng về việc này.

Joe Alwyn là bạn trai lâu nhất từ trước đến nay của Taylor Swift.

Joe Alwyn là mối tình lâu nhất của Taylor Swift. "Anh ấy đem đến cho tôi những cảm xúc đời thường và chân thật nhất", Swift tiết lộ lúc trả lời phỏng vấn Rolling Stone. Nữ ca sĩ kể bạn trai hiện tại giúp cô có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. Nhờ Alwyn động viên, cô tự tin đưa ra những quyết định mà bản thân tin chắc sẽ giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Joe Alwyn (sinh năm 1991) là diễn viên, nhà soạn nhạc người Anh. Joe Alwyn từng góp mặt trong phim Billy Lynn và Cuộc chiến nửa đời người, The Favourite và Harriet.