Bạn trai Kendall và Kylie Jenner giàu thế nào?

SNL không phải là nguồn tiền duy nhất anh ấy kiếm được. Pete Davidson đã có nhiều vai diễn trong các bộ phim như The Suicide Squad, The King of Staten Island và sắp ra mắt hai phim mới: Wizards! lẫn The Home. Ngoài ra, Davidson cũng có những bộ phim hài đặc biệt, các chuyến lưu diễn độc lập, giao dịch chứng thực tạo nên thu nhập lớn. Ảnh: Evening Standard.