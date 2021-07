Bạn trai gọi phim đóng cùng Megan Fox là ‘rác’

Trên trang cá nhân, Machine Gun Kelly đã đăng bài về bộ phim rác sau khi anh và Megan Fox vắng mặt tại sự kiện công chiếu tác phẩm mới của cô.

ET Online đưa tin trên Twitter cá nhân, nam ca sĩ Machine Gun Kelly đã có một bài đăng khó hiểu về phim “rác” sau khi anh và Megan Fox vắng mặt trong sự kiện ra mắt tác phẩm điện ảnh mới của hai người với nhan đề Midnight in the Switchgrass.

Bài đăng của Machine Gun Kelly có nội dung: “Nếu tôi không đả động gì tới một bộ phim nọ có mặt mình, thì là bởi nó rác quá”. Nam ca sĩ đã sử dụng biểu tượng cảm xúc bỏ rác vào thùng nhằm ẩn ý cho từ “rác”.

Cảnh phim Midnight in the Switchgrass có dự góp mặt của Machine Gun Kelly và Megan Fox. Ảnh: Lionsgate.

Tuyên bố của hôm 23/7 của Machine Gun Kelly trên Twitter không nhắc tới tên diễn viên hay nhan đề tác phẩm. Tuy nhiên, nó được đăng cùng thời điểm bộ phim Midnight in the Switchgrass - tác phẩm có sự góp mặt của Machine Gun Kelly và Megan Fox - chính thức phát hành tại rạp.

Cặp tình nhân đã vắng mặt tại sự kiện công chiếu bộ phim tổ chức tại Los Angeles, Mỹ hôm 19/7. Đại diện của nhà phát hành công bố trước truyền thông: “Do số ca lây nhiễm Covid-19 tại California đã gia tăng trở lại, Megan Fox sẽ không tham dự sự kiện ra mắt phim tối nay. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm của các bạn”.

Midnight in the Switchgrass là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Randall Emmett. Trong phim, Megan Fox vào vai một nhân viên FBI tên Lombardo. Lombardo và người đồng nghiệp Helter (Bruce Willis) đã hợp tác với một cảnh sát bang Florida (Emile Hirsch) trong nhiệm vụ truy bắt tên giết người hàng loạt (Lukas Haas) sau khi gã bắt cóc và sát hại nhiều cô gái trẻ.

Chia sẻ với ET, Emmett cho hay Fox là lựa chọn đầu tiên của anh cho vai nữ chính và rất ngỡ ngàng khi cô nhận lời đề nghị của mình. Tuy nhiên, nữ diễn viên chưa đăng bất kỳ thông tin mới nào về bộ phim trên Instagram cá nhân kể từ trưa ngày 23/7.

Machine Gun Kelly cũng có màn xuất hiện chớp nhoáng trong Midnight in the Switchgrass. Trong trailer đầu tiên, khán giả có thể thấy nhân vật do nam ca sĩ thủ vai đã bị nhân viên FBI của Fox tước dao và khống chế.