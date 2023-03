Bạn trai gốc Việt tặng vòng cổ 80.000 USD cho Avril Lavigne

Avril được bạn trai mới tặng món trang sức thiết kế riêng, làm từ hai loại kim cương và sapphire hồng. Đặc biệt, nó còn được chạm tên của nữ ca sĩ.

Giọng ca "Complicated" hẹn hò Tyga ngay sau khi hủy bỏ hôn ước với bạn trai cũ. Ảnh: Corbis.

Rapper Tyga đã chi 80.000 USD để mua vòng cổ kim cương thiết kế riêng cho Avril Lavigne, Pagesix đưa tin ngày 18/3 (theo giờ Mỹ).

Eric Mavani, một thợ kim hoàn nổi tiếng tại New York, đã đăng tải video khoe món trang sức xa xỉ trên trang Instagram. Anh tiết lộ chiếc vòng cổ bao gồm 50 cara kim cương đen, kim cương trắng và sapphire hồng. Ngoài ra, nó còn được chạm tên của Avril. Theo nguồn tin nội bộ, Tyga đã yêu cầu Mavani làm chiếc vòng cổ vào khoảng 3 tuần trước – thời điểm Avril hủy bỏ hôn ước với bạn trai cũ Mod Sun.

Nữ ca sĩ dường như rất thích món đồ được bạn trai mới tặng. Cô đeo nó suốt khoảng thời gian đi chơi ở Los Angeles hay thậm chí đăng tải bức ảnh selfie khoe món trang đắt đỏ. Gần đây, cặp đôi hay tham dự các sự kiện cùng nhau. Tin đồn hẹn hò dấy lên sau khi họ bị bắt gặp ăn tối cùng bạn bè ở Malibu. Sau đó, cả hai liên tục xuất hiện tại các bữa tiệc hay sự kiện thời trang, không ngần ngại thể hiện tình cảm.

Món trang sức thiết kế riêng trị giá 80.000 USD . Ảnh: Instagram.

Sinh năm 1984, Avril Lavigne là ca sĩ/nhạc sĩ nổi tiếng người Canada. Cô được mệnh danh là “nữ hoàng nhạc Pop Punk” với các bản hit đình đám trong giai đoạn thập niên 2000-2010. Ngoài ra, Avril còn sáng tác nhạc cho một số bộ phim nổi tiếng như Eragon, Alice in Wonderland,...

Bạn trai gốc Việt của cô - Tyga - tên thật là Michael Ray Stevenson. Nam rapper bắt đầu sự nghiệp từ năm 2007 với bản thu đầu tay Young On Probation. Anh từng hợp tác các ngôi sao âm nhạc Drake, Chris Brown, Lil Wayne và cũng có cho mình nhiều bản hit như Ride Out, Hooka, Taste,... Năm 2020, Tyga kết hợp với nữ rapper Pháo để cho ra ca khúc Hai phút hơn (Make it hot).