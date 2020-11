Bạn trai giúp Taylor Swift sáng tác hai ca khúc trong ‘folklore’

Thông qua bộ phim tài liệu về quá trình thu âm “folklore”, Taylor Swift xác nhận về sự giúp đỡ của bạn trai Joe Alwyn trong công đoạn sáng tác.

Theo InStyle, Taylor Swift kể lại quá trình thực hiện album folklore qua tác phẩm tài liệu folklore: The Long Pond Studio Sessions.

Trong phim, cô thừa nhận bạn trai Joe Alwyn đã tham gia sáng tác một số ca khúc trong nhạc phẩm. Và cái tên William Bowery được nhắc tới trong album với vai trò nhạc sĩ của Betty và Exile thực tế chính là Joe Alwyn.

Taylor Swift ra mắt phim tài liệu kể lại quá trình thu âm folklore. Ảnh: Disney+

Nói về vai trò của bạn trai trong ca khúc Exile, Swift chia sẻ: “Joe chơi piano rất hay. Chính anh ấy đã viết toàn bộ phần piano trong ca khúc. Joe từng hát phần của Bon Iver, câu ‘I can see you standing honey, with his arms around your body, laughing but the joke’s not funny at all’. Khoảnh khắc anh ấy ngân nga giai điệu đó đã mê hoặc tôi. Và tôi đã hỏi Joe rằng liệu chúng tôi có thể cùng viết tiếp ca khúc này không”.

Khi kể đến Betty, nữ ca sĩ thừa nhận đây là lúc cô muốn chính thức đưa Joe Alwyn vào quá trình sản xuất album.

Swift hồi tưởng: “Tôi đã nói, ‘Điều này có thể rất kỳ cục, em và anh đang cùng nhau cách ly, không thể làm điều gì khác được. Nhưng sẽ thế nào nếu chúng ta thử sáng tác cùng nhau?’”.

folklore: The Long Pond Studio Sessions được ghi hình ở phòng thu Long Pond, ngoại ô New York (Mỹ), vào tháng 9/2020. Tác phẩm do chính Taylor Swift làm đạo diễn.

Bên cạnh 17 ca khúc trong album mới, Taylor Swift còn đem đến những câu chuyện đằng sau mỗi nhạc phẩm. Ngoài ra, thông qua tác phẩm tài liệu, cô muốn cho khán giả thấy cách nghệ sĩ làm việc và hoàn thành một album dù ê-kíp có thể phải cách xa nhau hàng nghìn cây số trong thời dịch.