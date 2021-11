Bạn trai động viên tôi bằng bức hình thần tượng

Món quà bất ngờ của anh đã tiếp thêm sức mạnh giúp tôi chiến đấu với căn bệnh rối loạn trầm cảm nặng.

Món quà bất ngờ của anh đã tiếp thêm sức mạnh giúp tôi chiến đấu với căn bệnh rối loạn trầm cảm nặng.

Sáng sớm, bạn trai dậy đi tập thể dục như thường lệ, còn tôi vẫn trong phòng. Một lúc sau, anh trở về và nói rằng có người đang đợi ngoài cửa nhà để tìm tôi.

Vừa chạy xuống nhà, tôi vừa cố gắng nhớ xem mình có hẹn ai không.

Mở cửa ra, tôi sửng sốt khi thấy một chiếc standee in hình Onew (SHINee) bằng kích cỡ người thật đang cười rạng rỡ trước mặt mình. Đó là thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc mà tôi thần tượng suốt nhiều năm qua.

Tôi cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc bất ngờ chưa dừng lại ở đó.

Bạn trai tôi chuẩn bị thêm một chiếc mặt nạ cầm tay in gương mặt tươi cười của nam thần tượng. Bỗng, anh đứng trước mặt tôi và “giả bộ” làm Onew.

“Nghi Thái vất vả rồi, mệt lắm rồi phải không”, anh an ủi.

Anh cũng không quên đề dòng trích dẫn khích lệ tôi ở phía sau mặt nạ: "When you laugh, you receive luck" ("Khi nở nụ cười, bạn sẽ nhận được những điều may mắn").

Món quà chu đáo và bất ngờ từ bạn trai khiến tôi vô cùng cảm động. Nó là liều thuốc tinh thần giúp tôi chống chọi với căn bệnh rối loạn trầm cảm nặng (MDD).

Tôi bắt đầu phát bệnh nặng vào cuối năm 2020. Nhiều lúc, tôi rơi vào hoảng loạn, không khống chế được cảm xúc và hành vi. Ban đầu, thật sự khó khăn để bạn trai thấu hiểu căn bệnh của tôi. Nhưng theo thời gian, anh dần thay đổi và hỗ trợ tôi hết mình.

Vào những ngày rơi vào giai đoạn trầm cảm nặng, tôi thường nằm trên giường ngủ cả ngày. Lúc ấy, anh chuẩn bị đồ ăn và ân cần gọi tôi dậy uống thuốc. Anh cũng luôn ở bên ôm tôi mỗi lần tôi khóc.

Nhờ sự đồng hành của anh, bệnh tình của tôi đang chuyển hướng tích cực. Cảm ơn anh rất nhiều.

(Nghi Thái, 22 tuổi, sống tại thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ)