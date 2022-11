Bạn trai cùng tôi vượt qua cú sốc bị xâm hại

Dịu dàng, đầy yêu thương và kiên nhẫn, bạn trai ở bên, giúp tôi vực dậy sau quãng thời gian khó khăn.

Tôi và An hẹn hò hơn một năm nay và yêu xa. Anh thường dành thời gian nghỉ hè từ Hà Nội vào TP.HCM thăm tôi. Hai đứa quen nhau qua một ứng dụng viết thư, cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn bởi đều có những tổn thương riêng.

Có đợt, tôi trầm cảm và lạm dụng việc self-harm (tự làm hại bản thân) rất nhiều. Khi nhìn thấy những vết chằng chịt trên tay tôi, mọi người thường thấy khó hiểu, tức giận thậm chí trách tôi bất hiếu.

Nhưng An thì khác. Hôm phát hiện, anh băng bó, ở bên tôi cả đêm, khen tôi đã mạnh mẽ lắm rồi và rằng anh yêu tôi lắm.

Trước đó, tôi cũng giấu An vì sợ anh sẽ giận như những người khác. Nhưng anh chỉ bảo là: "San ơi, An sẽ không bao giờ giận San vì chuyện này đâu. Đừng giấu An, An yêu San lắm, có gì mình cùng vượt qua được". Lúc ấy, tôi biết mình đã tìm được chàng trai của mình.

Hè vừa rồi tôi bị xâm hại tình dục. Tôi sốc, sợ hãi, tự nhốt mình ở trong phòng, bỏ ăn và khóc mấy ngày liền. Lúc đó, tôi thật sự đã sụp đổ, tự thấy bản thân đã bị vấy bẩn nên không dám đối diện với ai cả.

Một lần nữa, An lại ở bên tôi. Dù khoảng cách địa lý xa, ngày nào anh cũng cố dành nhiều thời gian nhất có thể để gọi video cho tôi, chỉ để tôi không phải khóc một mình.

Khoảng 1, 2 tuần sau đó, tôi bình tĩnh hơn một chút, không còn khóc nhiều nữa. An rủ tôi cùng xem phim qua phần mềm Discord và đã chọn Soul. Anh và bộ phim đó thực sự đã vực dậy tinh thần tôi, cho tôi nhìn nhận lại cuộc sống rằng vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Ngay sau hôm đó, tôi đã quyết tâm bước ra khỏi phòng để sống tiếp và cảm nhận những điều đẹp đẽ xung quanh.

Hiện, tôi đã ổn hơn. Dù đôi khi ký ức đó vẫn ám ảnh nhưng tôi tin rằng bản thân sẽ vượt qua được bởi xung quanh tôi còn nhiều yêu thương lắm.

(Tuệ San, TP.HCM)