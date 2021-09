Bạn trai bị lập biên bản vi phạm, cô gái đăng bài xúc phạm công an

Bức xúc vì bạn trai bị lập biên bản vi phạm hành chính, cô gái ở Bà Rịa - Vũng Tàu lên mạng xã hội đăng bài nói xấu, xúc phạm lực lượng công an.

Chiều 23/9, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, làm việc với chị Đ.T.H.P. (20 tuổi, trú phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) để làm rõ hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng công an.

Công an làm việc với chị P. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an, sáng cùng ngày, tổ tuần tra của Công an thị xã Phú Mỹ phát hiện anh N.D.C. (37 tuổi) lái xe chở chị P. đi ngược chiều trên quốc lộ 51 hướng về Vũng Tàu, không đội mũ bảo hiểm, nên đã dừng xe để kiểm tra.

Làm việc với lực lượng chức năng, anh C. cho biết đang chở bạn gái là chị P. đi mua đồ dùng cá nhân. Tuy nhiên, anh C. không trình bày được lý do hợp lý khi ra đường và bị tổ kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính.

Về nhà, chị P. đã đăng tải thông tin với lời lẽ, câu từ phản cảm để vu khống, xúc phạm uy tín lực lượng công an. Sau khi làm việc với công an, P. đã thừa nhận hành vi sai phạm và gỡ bài viết, đăng nội dung đính chính, cam kết không tái phạm.