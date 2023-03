Ban tổ chức show của Super Junior ở TP.HCM xin lỗi

Đại diện ban tổ chức "Super Show 9: Road" thừa nhận sai sót và gửi lời xin lỗi tới khán giả.

Ngày 12/3, trao đổi với Zing, đại diện ban tổ chức (BTC) Super Show 9: Road của Super Junior cho biết họ tiếp thu những phản hồi, bình luận từ phía khán giả sau đêm diễn. Đơn vị thừa nhận những sai sót trong khâu tổ chức và mong nhận sự thông cảm từ phía khán giả.

"Ngay sau sự việc, chúng tôi đã nhìn nhận và tìm cách để giải quyết vấn đề. Ở góc độ ban tổ chức, chúng tôi xin nhận trách nhiệm. Chúng tôi xin lỗi khi để khán giả phải trải nghiệm cảm xúc không trọn vẹn trước khi show diễn ra", đại diện ban tổ chức Super Show 9: Road cho biết.

Khán giả không được lên khu vực ghế ngồi theo đúng thông tin trên vé. Ảnh: Việt Nữ.

Ban tổ chức cho biết ngoài sự cố diễn ra trước show, Super Show 9: Road sau đó diễn ra suôn sẻ, trọn vẹn.

Super Show 9: Road diễn ra tại Sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM) vào tối 11/3. Tuy nhiên, nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc khi Super Junior biểu diễn rồi, họ vẫn chưa được vào trong sân vận động.

Một số người hâm mộ chưa thể lên chỗ ngồi và lý do nhân viên BTC đưa ra là hết chỗ. Đáng nói, khi khán giả mua vé, vé đều in chỗ ngồi rõ ràng. Do đó, lời giải thích hết chỗ BTC đưa ra gây khó hiểu.

Show diễn do công ty quản lý của Super Junior là SM Entertainment cùng một số đơn vị tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Trong hai ngày 9-10/3, các thành viên nhóm Super Junior lần lượt đến TP.HCM. Super Junior ra mắt năm 2005 với 12 thành viên. Tháng 6/2006, họ phát hành đĩa đơn U và kết nạp thành viên thứ 13, Kyuhyun. Sau đó, Super Junior nổi tiếng toàn cầu nhờ ca khúc Sorry Sorry. Thời điểm đó, vũ đạo xin lỗi của Sorry Sorry lan truyền trên mạng xã hội và trở thành cơn sốt toàn cầu.

Sau đó, họ phát hành thêm nhiều ca khúc khác và được khán giả yêu thích như Mr. Simple, Sexy, Free & Single, Mango…