Bản tình ca 'Mặt mộc' gây chú ý ở Vpop

“Mặt mộc” đến từ hai giọng ca indie Phạm Nguyên Ngọc và VAnh đang trở thành hiện tượng âm nhạc gây chú ý, tiến vào top 10 #zingchart real-time.

Bộ đôi Phạm Nguyên Ngọc và VAnh từng để lại dấu ấn với khán giả qua ca khúc Sao em lại tắt máy vào cuối năm 2020. Bài hát vươn tới vị trí thứ 4 #zingchart tuần, đạt 68 triệu lượt nghe trên Zing MP3 và sở hữu câu hát viral trên mạng xã hội “Tận cùng ở cuối cơn đau, em vẫn yêu anh như lần đầu / Tận cùng ở cuối cơn đau, ai trông ngóng ai đêm dài thao thức”.

Sau gần 2 năm kể từ Sao em lại tắt máy, cả hai vừa tái hợp trong sản phẩm mới mang tên Mặt mộc. Tiếp nối thành công tác phẩm trước, sự trở lại đang thu về thành tích khởi sắc. Chỉ trong thời gian ngắn ra mắt, bản audio tiến vào top 10 #zingchart real-time và hút hơn 1 triệu lượt nghe trên Zing MP3.

Nhạc sĩ sáng tác là Ân Nhi, cũng chính là tác giả bản hit Đếm cừu (Han Sara & Kay Trần) đạt hơn 55 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Mặt mộc trái ngược màu sắc u buồn, đầy tâm tư của Sao em lại tắt máy. Bài hát gây ấn tượng bởi giai điệu acoustic mộc mạc, cùng ca từ đáng yêu, truyền tải năng lượng yêu đời. Tiếng huýt sáo là âm thanh chủ đạo xuyên suốt bài hát, tạo cảm giác đời thường, dung dị như thể ai đó đang vu vơ hát một bản tình ca.

Nội dung ca khúc như lời tâm tình, thủ thỉ của đôi bạn trẻ đang yêu nhau: “Không cần mang giày cao gót, không cần phấn son cầu kì mà khiến anh nằm mơ em đêm ngày / Bên cạnh em bình yên quá, anh chỉ muốn say mãi trong làn tóc thơm dịu dàng”, “Một đời nâng niu, một đời đưa đón / Khi bình minh ôm em ngủ say trong lòng, đến khi già nua vẫn say đắm em thôi”.

Màu giọng đặc trưng của hai ca sĩ cũng là yếu tố nổi bật trong bản thu. Phạm Nguyên Ngọc sở hữu chất giọng trầm, khàn. Trong khi đó, giọng hát của VAnh trong trẻo, thánh thót. Nhiều bình luận dành lời khen cho sự hòa quyện từ hai chất giọng khác biệt này, tạo nên sự thú vị cho tác phẩm.

Phạm Nguyên Ngọc (sinh năm 1995), bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2018 với sản phẩm đầu tiên Chuyện người anh thương. Bên cạnh Sao em lại tắt máy và Mặt mộc, chàng trai cũng có nhiều bài hát đạt lượt nghe lớn trên Zing MP3 như Cảm ơn tổn thương (21 triệu), Đi ngang ngày buồn (5 triệu).

VAnh (tên thật Nguyễn Thị Vân Anh) sinh năm 2003. Cô gái 19 tuổi có xuất phát điểm là một giọng ca cover trên mạng xã hội, với nhiều bản đạt hàng triệu lượt view.