Bàn tiệc đêm Giáng sinh ở các nước trên thế giới có gì?

Trước đêm Giáng sinh, người Italy tổ chức ăn chay trong một ngày để thanh lọc cơ thể. Ở một số vùng tại đất nước hình chiếc ủng, hải sản lại là món ăn không thể thiếu trên bàn tiệc vào dịp lễ quan trọng này. Bữa tiệc hải sản vào đêm Giáng sinh ở Italy có tên gọi “Feast of the Seven Fishes”, bao gồm các món ăn được chế biến từ 7 loại cá khác nhau.