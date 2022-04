Bản thảo của Charlotte Brontë được bán giá 1,25 triệu USD

Đây không phải lần đầu tiên bản thảo của nữ tiểu thuyết gia người Anh được bán với số tiền triệu USD. Năm 2011, một bản thảo nhỏ khác của bà đã được bán với giá 1,07 triệu USD.

Độc giả Việt Nam đã quen thuộc với các tác phẩm kinh điển viết vào thế kỷ 19 của chị em nhà Brontë như Đồi gió hú của Emily Brontë, Jane Eyre của Charlotte Brontë hay Người gia sư - Agnes Grey của Anne Brontë.

Tài năng của chị em nhà Brontë đã được bộc lộ từ rất sớm. Một số tác phẩm, bản thảo họ cũng từng được bán với giá rất cao.

Mới đây, một bản thảo có kích thước nhỏ như cuốn sổ tay, chưa từng được xuất bản, do Charlotte Brontë viết khi bà mới 13 tuổi đã được bán trong một hội chợ sách cổ ở New York (Mỹ) với giá 1,25 triệu USD sau khi nó được tìm thấy trong một bộ sưu tập tư nhân.

Bản thảo của nữ tiểu thuyết gia người Anh Charlotte Brontë. Ảnh: Smithsonian.

Chủ sở hữu bản thảo quý này là Hiệp hội Văn học Anh. Sau đó, tổ chức này tuyên bố sẽ tặng lại nó cho Bảo tàng Brontë (tọa lạc ở Haworth, phía Bắc nước Anh), nơi nữ tiểu thuyết gia sinh ra và lớn lên.

Ông Geordie Greig, Chủ tịch Hiệp hội “Friends of National Libraries”, cho biết: “Lưu giữ được cuốn sách nhỏ của Charlotte Brontë là một thắng lợi lớn của Vương quốc Anh”.

Tác phẩm có tựa đề rất dài: A book of rhymes by Charlotte Brontë, sold by nobody, and printed by herself, kích thước bằng bàn tay và chứa 10 bài thơ đầu tiên của Charlotte Brontë. Trong đó, 15 trang giấy màu nâu nguyên bản viết về những câu chuyện liên quan đến “thế giới tưởng tượng tinh vi” của chị em nhà Brontë. Bên ngoài tập thơ đề thời gian là tháng 12/1829.

Đó là những câu chuyện phiêu lưu, vở kịch giả tưởng và một số bài thơ được trình bày trong một cuốn sách thủ công, với những dòng chữ viết ngắn, gọn gàng, trông giống một bản in.

Trước đó, AFP đưa tin tháng 11/2019, một bản thảo thu nhỏ của Charlotte Brontë đã được bán với giá 850.000 USD và tháng 12/2021, Hiệp hội “Friends of the National Libraries” cũng mua được một bộ sưu tập gồm sách và bản thảo, trong đó có 7 bức tiểu họa của Charlotte Brontë.

James Cummins và Maggs Bros là 2 đại lý bán bản thảo này tại Hội chợ sách cũ quốc tế New York vào ngày 21/4 vừa qua. Henry Wessells, đại diện nhà sách James Cummins, nói với CNN: “Những người sở hữu bản thảo này muốn đảm bảo rằng nó sẽ được bảo tồn, cất giữ cho các thế hệ tương lai và cuối cùng là cung cấp cho các nhà nghiên cứu”.