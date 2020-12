Bản thảo chép tay 131 bài thơ của thi sĩ John Donne

Tập sách dày hơn 400 trang, chứa nhiều bản thảo của nhà thơ vĩ đại John Donne. Độc giả có thể đọc trực tuyến tác phẩm này sau khi nó được thư viện Anh mua lại và số hóa.

John Donne được xem là một trong tác giả vĩ đại nhất của văn học kinh điển Anh. Ông sở hữu số lượng tác phẩm đồ sộ với những áng thơ tình hay văn xuôi, đi vào ngôn ngữ hàng ngày. Ở thế kỷ XVII, John Donne được xem là tượng đài của Anh, “người giỏi nhất, xưa nay chưa từng có”.

Ông theo đuổi trường phái siêu hình, tác giả của thơ Sonnet, thơ tình, bi ca và những lời thuyết giáo nổi tiếng. Tên tiểu thuyết Chuông nguyện hồn ai của Hemingway cũng lấy cảm hứng một phần từ bài giảng đạo cùng tên mà John Donne sáng tác.

Mới đây, tập sách dày hơn 400 trang với 131 bài thơ của ông đã được Thư viện Anh mua lại và lưu trữ. Tiến sĩ Alexander Lock, người phụ trách các kho lưu trữ và bản thảo hiện đại, nói với Observer:

“Đây là bản thảo đóng vai trò quan trọng về mặt văn học. Nó mang tới những thông tin đặc biệt, chưa được khai thác về thơ của Donne”.

Một trang chép tay trong cuốn bản thảo mà Thư viện Anh mới mua lại. Ảnh: Guardian.

Cuốn sách này do một người vô danh chép tay cẩn thận bằng mực. Nó được đánh giá là tuyển tập thơ John Donne lớn nhất và sớm nhất còn sót. Bộ sách gồm các bài thơ nổi tiếng như The Storm, The Calm, The Breake of Daye, Sunn Risinge cũng như nhiều tác phẩm khác mà người cùng thời ít biết đến.

Tiến sĩ Lock tiết lộ thêm: “Tập bản thảo còn 6 bài thơ chưa từng xuất bản, cấp phép. Do đó, điều này có thể sẽ rất thú vị. Liệu rằng chúng có phải là tác phẩm của một tác giả lớn nào đó không? Hay đây là thơ của tác giả nào đó chúng ta chưa biết đến”.

Sinh thời, thi sĩ John Donne nổi tiếng là tác giả vị nghệ thuật khi viết thơ ca không phục vụ mục đích tiền bạc. Ông từng hối hận khi cho phép in những bài thơ dài của mình vào năm 1611, 1612. John từng miêu tả đó là khoảnh khắc “không thể tha thứ cho bản thân mình”.

Tập thơ đầu tiên của ông được xuất bản vào năm 1633, chỉ được lưu hành dưới dạng bản thảo giữa những nhóm bạn bè và khách quen chọn lọc.

Tiến sĩ Lock lý giải: “Ông ấy nổi tiếng là người không thích in thơ. Ông chỉ nhắm vào độc giả mục tiêu, có thể đồng cảm với ý tứ của tác phẩm. John thường sẽ gửi bản thảo cho các nhóm được chọn. Sau đó, họ sẽ chép lại và chia sẻ cho người khác nếu thích”.

Vì cơ sở này, tiến sĩ Lock hy vọng tập bản thảo giúp họ nghiên cứu sâu hơn và hiểu rõ về thế giới thi ca của John Donne. Hầu hết bài thơ của đại thi hào John Donne đều không được lưu trữ lại. Do đó, những bản chép tay thơ là tư liệu rất quý, quan trọng.

“Nó cung cấp bằng chứng về cách thức thơ của John được chép và lưu hành cũng như giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về những độc giả trung thành”, vị tiến sĩ nói.

Các dấu tích còn xót lại trên bản thảo cho thấy nó có niên đại từ năm 1625 đến 1635. Tiến sĩ Lock miêu tả các văn bản “dễ đọc, có thể viết bởi bàn tay đáng yêu”, với các chú thích của người này sau khi đọc thơ.

Tập bản thảo đã được lưu trữ nó ít nhất 200 năm. Năm ngoái, Bộ Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh đã cảnh báo cuốn sách “có nguy cơ bị mất” trừ khi một người tại Anh có thể mua với giá 466.000 bảng.

Ngày 14/12, thư viện Anh sẽ mua lại cuốn sách này. Chi phí được trích từ nhiều nguồn, bao gồm Quỹ Tưởng niệm Di sản Quốc gia và nhà vật lý người Mỹ, nhà sưu tập tài liệu tiếng Anh Paul Chrzanowski.

Sau khi thỏa thuận mua bán thành công, thư viện Anh sẽ lưu trữ trực tuyến, cho phép các nhà nghiên cứu, độc giả khám phá tác phẩm vào năm sau.