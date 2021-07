Bàn thắng từ giữa sân của Schick đẹp nhất Euro 2020

Sau khi vuột mất danh hiệu Vua phá lưới, tiền đạo Patrik Schick cũng đã có một phần thưởng khác ở Euro 2020.

Tối 14/7 (giờ Hà Nội), trang chủ UEFA công bố kết quả bình chọn giải "Bàn thắng thắng đẹp nhất Euro 2020". Pha lập công của Schick, tiền đạo của tuyển CH Czech vào lưới Scotland ở vòng bảng đã chiếm đa số trong tổng số 800.000 lượt bình chọn của người hâm mộ.

Ở tình huống này, Schick thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của một tiền đạo. Anh quan sát rất nhanh để nhận ra thủ môn tuyển Scotland đang dâng cao. Sau đó, Schick không mất nhịp khống chế nào mà thực hiện cú lốp bóng từ giữa sân, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển CH Czech.

Thủ môn David Marshall dâng lên quá cao và không kịp lùi về cản phá cú sút của Schick. Ảnh: Getty.

Trước đó, một hội đồng của UEFA đã đưa ra danh sách 10 ứng viên cho danh hiệu này. Ngoài Schick, các chủ nhân của những bàn thắng đẹp còn lại là Paul Pogba (vs Thụy Sĩ), Luka Modric (vs Scotland), Lorenzo Insigne (vs Bỉ), Kevin De Bruyne (vs Đan Mạch), Cristiano Ronaldo (vs Hungary), Alvaro Morata (vs Italy), Mikkel Damsgaard (vs Anh), Andriy Yarmolenko (vs Hà Lan) và Federico Chiesa (vs Tây Ban Nha).

Hội đồng kỹ thuật của UEFA có nhiều cựu cầu thủ, HLV nổi tiếng như Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Robbie Keane hay David Moyes.

Ở Euro 2020, Schick là một trong những gương mặt gây ấn tượng mạnh. Anh ghi 5 bàn cho CH Czech, ngang với siêu sao Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, giải "Vua phá lưới" của Euro 2020 thuộc về CR7 do anh nhỉnh hơn Schick một kiến tạo.