Bàn thắng định mệnh của Alisson

Bàn thắng vào giây cuối cùng của Alisson đưa Liverpool trở về từ cõi chết trong cuộc đua giành vé dự Champions League, và cũng là lời chào của anh tới người cha trên thiên đường.

Guardian gọi pha lập công của Alisson là "đáng kinh ngạc" (incredible). Athletic đặt câu hỏi: "Đây có phải bàn thắng của cả mùa giải?". Daily Mail với ngôn ngữ nói quá đã trở thành thương hiệu thì mô tả cú lắc đầu trong những giây cuối cùng ấy đến từ "xứ sở thần tiên" (wonderland).

Với chính Alisson, cú đánh đầu nát lưới West Brom khi đồng hồ chỉ sang phút bù giờ thứ 5, mang nhiều ý nghĩa hơn thế.

Alisson trở thành người hùng của Liverpool với pha lập công vào những giây cuối cùng. Ảnh: Getty.

Phút cuối bùng nổ

Mùa giải này không dễ dàng với Alisson. Sau hơn hai năm bảo vệ khung gỗ Liverpool với trung vệ hay nhất thế giới, Van Dijk, chơi ngay phía trước, Alisson giờ phải đá dưới Rhys Williams và Nathan Phillipps, những trung vệ luôn biết cách chứng tỏ vì sao bản thân chỉ chơi ở giải hạng tư và đội trẻ.

Bản thân thủ thành người Brazil cũng chơi không ổn. Anh gặp nhiều chấn thương và mắc sai lầm khó tin trong các trận cầu lớn, trực tiếp khiến Liverpool thảm bại. Mọi thứ còn trở nên tồi tệ với Alisson khi bố anh qua đời đột ngột vì chết đuối hồi tháng 2.

Alisson trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi bàn ấn định chiến thắng. Ảnh: Getty.

Cú đánh đầu tung lưới West Brom của Alisson, như thừa nhận của thủ thành này, còn là quà tặng của anh cho chính gia đình mình.

Alisson thừa nhận bản thân đã né tránh những cuộc phỏng vấn suốt thời gian qua vì e ngại sự xúc động sẽ gây ảnh hưởng do anh chưa từng trở lại Brazil từ khi bố mất. Nhưng sau cú đánh đầu tung lưới West Brom, anh đủ dũng khí để đối mặt, dù cũng đã khóc nức nở trước đó.

"Bóng đá là cả cuộc đời tôi. Tôi đã chơi bóng với bố từ khi biết nhận thức, và mong ông ấy ở đây để chứng kiến điều ấy (bàn thắng - PV). Nhưng tôi chắc rằng ông ấy ở trên kia đang theo dõi cùng với Chúa và ăn mừng", Alisson nói.

Trước West Brom đã xuống hạng, Liverpool của Alisson đã trải qua những giây phút đáng quên. Họ tấn công mãi không ghi được bàn sau khi gỡ hòa, và luôn lo nơm nớp hai trung vệ sẽ mắc sai lầm. Giây phút bùng nổ của Alisson thực tế là một nỗ lực trong tuyệt vọng của các cầu thủ mới mùa trước còn vô địch Premier League và được thừa nhận là tập thể mạnh bậc nhất châu Âu.

Alisson nói riêng và Liverpool nói chung đã trải qua cơn ác mộng kéo dài suốt mùa giải này. Kể từ thời khắc Virgil van Dijk tập tễnh rời sân với dây chằng đầu gối bị đứt trong trận đấu với Everton vào tháng 10, "The Kop" đánh mất quyền năng của nhà vô địch Premier League.

Họ cố gắng gượng bước qua mùa đông với một vị trí tạm ổn trong top 4, trước khi đứt xích khi năm mới tới với hàng loạt trận thua ngay tại sân nhà Anfield, để từng có lúc rơi xuống đứng thứ 8. Ngôi sao chơi tốt nhất của Liverpool mùa trước, Sadio Mane, sa sút phong độ đột ngột tới mức chính cầu thủ này phải đi khám để xem bản thân mình gặp vấn đề gì.

Những ngôi sao được mua về để làm mới đội bóng của Liverpool đều gặp vấn đề "từ trên trời rơi xuống": Thiago đang chơi tốt thì nhiễm Covid-19, Diogo Jota bắt đầu ghi bàn thành chuỗi thì chấn thương dài hạn.

Liverpool tưởng chừng như đánh mất tất cả và gục ngã trước số phận, nhưng vào những thời khắc cuối cùng, Alisson đã nói không. Anh lao lên, ghi bàn, và Liverpool vẫn sống.

Giấc mơ Champions League

Thống kê nói rằng Liverpool đã giật lại 94 điểm từ thế bị dẫn trước trong 6 năm được dẫn dắt bởi Juergen Klopp, nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác tại Premier League trong cùng thời điểm.

Ký ức thì nói rằng càng bị đẩy vào thế khó, Liverpool càng bật dậy mạnh mẽ. Đây là đội bóng thắng Barca 4-0 sau khi thua 0-3 ở bán kết Champions League, vô địch Premier League sớm nhất lịch sử sau khi bị vượt mặt đầy khó tin ở mùa trước đó.

Liverpool của Klopp tiến bước dài trong hành trình giành vé dự Champions League. Ảnh: Getty.

Sau một mùa giải bị đẩy xuống tận cùng thất vọng, Liverpool lại đang đứng trước cơ hội tạo ra cuộc ngược dòng vào phút chót.

Với chỉ 1 điểm kém hơn đội đứng thứ 4 Chelsea và 3 điểm kém hơn đội đứng thứ 3 Leicester, đội quân của Juergen Klopp vẫn còn cơ hội để kết thúc mùa giải trong top 4 khi ở vòng kế tiếp, chính Chelsea sẽ chạm trán Leicester.

Bất kể kết quả của trận cầu này có thế nào, Liverpool vẫn có lợi nếu họ đảm bảo điều kiện cần là thắng cả hai trận còn lại. Nếu Chelsea thắng, Liverpool sẽ vượt Leicester ở hiệu số. Nếu Chelsea hòa hoặc thua, Liverpool sẽ vượt chính "The Blues" để trở lại nhóm dự Champions League, và hoàn tất màn ngược dòng.

Trước khi Alisson lao lên đón cú phạt góc định mệnh của đồng đội, máy quay đã lia qua màn hình lớn của sân The Hawthorns đang in dòng chữ "Peaky Blinder". Đây là tên một loại bia được bán ở sân West Brom với vỏ chai in hình băng đảng khét tiếng bậc nhất thành phố Birmingham trong quá khứ, và được lấy làm cảm hứng tạo nên series phim đình đám cùng tên trên Netflix với nhân vật chính Tommy Shelby.

"Peaky Blinders" nổi tiếng với những đoạn kết xoắn não, nghẹt thở và chưa bao giờ khiến người xem thất vọng vào mỗi cuối mùa. Tại chính sân The Hawthorns của thành phố Birgmingham, một đoạn kết đậm mùi "Peaky Blinders" được tái hiện với cú đánh đầu thành bàn của Alisson.

Đoạn kết ấy đủ bùng nổ về niềm tin và tinh thần để tạo tiền đề cho Liverpool chạy trốn tử thần, hệt như cách Tommy Shelby từng thoát chết khi ba khẩu súng chĩa vào đầu cùng ngôi mộ đã đào sẵn bên cạnh. Và chiến thắng của Liverpool cũng đủ đẹp và hân hoan để khiến những tín đồ của túc cầu giáo nhớ rằng bóng đá vẫn đặc biệt hơn tất cả các môn thể thao khác chính bởi những khoảnh khắc như thế.