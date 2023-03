Bạn thân Ronaldo làm trợ lý tuyển Bồ Đào Nha

Hôm 13/3, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) thông báo cựu trung vệ Ricardo Carvalho được bổ nhiệm làm trợ lý cho HLV Martinez ở tuyển quốc gia. Cựu sao Chelsea được kỳ vọng hỗ trợ tân HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha trong khía cạnh quản lý và giao tiếp với các cầu thủ.

Carvalho có mối quan hệ thân thiết với Cristiano Ronaldo khi cả hai từng thi đấu cho tuyển Bồ Đào Nha và Real Madrid. Sau khi giải nghệ vào năm 2017, cựu danh thủ 44 tuổi có thời gian làm trợ lý cho người đồng hương Andre Villas-Boas ở Marseille.

Ngoài Carvalho, ông Martinez cũng đã bổ sung 5 trợ lý khác cho đội ngũ ban huấn luyện tuyển Bồ Đào Nha.

Trước đó, FPF ký hợp đồng với HLV Martinez để thay Fernando Santos, chiến lược gia chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2022. Cựu thuyền trưởng tuyển Bỉ sẽ dẫn dắt Bồ Đào Nha đến hết World Cup 2026.

HLV Martinez sẽ có trận đầu tiên cùng tuyển Bồ Đào Nha ở loạt trận các ĐTQG vào tháng 3 khi tiếp đón Liechtenstein trên sân nhà tại vòng loại EURO 2024. Đến ngày 27/3, nhà vô địch châu Âu năm 2016 sẽ đến làm khách trên sân của đối thủ yếu khác là Luxembourg. Sự chú ý sẽ đổ dồn vào danh sách triệu tập ĐTQG, dự kiến được HLV Martinez vào tuần này.

Theo A Bola, Ronaldo vẫn là cái tên có khả năng được gọi lên tuyển ở đợt triệu tập lần này khi Bồ Đào Nha chỉ phải chạm trán hai đối thủ yếu. HLV Martinez có thể cho phép siêu sao sinh năm 1985 ra sân thi đấu để chinh phục thêm các kỷ lục trong màu áo ĐTQG.

