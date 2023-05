Bạn thân hiến thận cho Selena Gomez bị đe dọa

Theo Page Six, Francia Raisa tiết lộ nhận nhiều lời đe dọa từ người hâm mộ của Selena Gomez sau khi cô né tránh các câu hỏi về việc rạn nứt tình bạn với nữ ca sĩ.

Vào tuần trước, khi bắt gặp cô trên đường đi dạo, các phóng viên của TMZ đặt câu hỏi cho Francia về Selena Gomez. Nữ diễn viên liên tục né tránh bằng cách trả lời theo hướng khác. Francia cho biết ngay sau khi bài báo gây chú ý, cô bị bắt nạt trên mạng xã hội bởi fan của ca sĩ.

Diễn viên How I Met Your Father nói rằng mọi thứ đã trở nên tồi tệ, cô bị tổn thương về mặt tinh thần.

Nữ diễn viên cho rằng không ai có thể dung thứ cho việc bắt nạt, đặc biệt là Selena. Cô chỉ ra tình huống trớ trêu khi người hâm mộ bắt nạt thay cho Selena khi thần tượng của họ tạo ra Quỹ phi lợi nhuận Rare Impact Fund để “giảm bớt sự kỳ thị liên quan đến sức khỏe tinh thần và cung cấp cho những người trẻ tuổi khả năng tiếp cận các nguồn lực mà họ cần”. Cô viết: “Selena thực sự đang nói rằng ‘Làm ơn dừng lại’. Vì vậy, tôi không hiểu tại sao điều này lại xảy ra”.

Francia Raisa và Selena Gomez từng có mối quan hệ thân thiết, ngôi sao Secret Life of the American Teenager hiến tặng một quả thận cho nữ ca sĩ vào năm 2017 khi Selena phải chiến đấu với căn bệnh lupus. Tuy nhiên tình bạn này bị nghi rạn nứt bắt đầu từ việc nữ ca sĩ khẳng định "chỉ có Taylor Swift là bạn thân trong giới showbiz" khi trả lời phỏng vấn Rolling Stone vào tháng 11/2022.

Phát ngôn này được cho là khiến Francia Raisa thất vọng. Cô bình luận ẩn ý dưới bài đăng của Selena: "Thú vị đấy", bình luận này sau đó đã bị xóa. Cô cũng hủy theo dõi tài khoản Instagram của Selena trong khi nữ ca sĩ vẫn theo dõi người bạn từng hiến thận cho mình.

Selena Gomez sau đó lên tiếng gọi Francia Raisa là “bạn thân” trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3/2023. "Bạn thân của tôi. Tên cô ấy là Francia. Tôi chưa bao giờ nợ ai nhiều như Francia", nữ ca sĩ chia sẻ.

