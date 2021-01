Bạn thân H'Hen Niê khoe giọng hát trên show truyền hình Hàn Quốc

Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2018 Baek Ji Hyun gây bất ngờ cho các nghệ sĩ khách mời và khán giả khi khoe giọng hát trong show I Can See Your Voice hôm 29/1.

Tối 29/1, tập mới của chương trình I Can See Your Voice mùa 8 đã lên sóng trên kênh Mnet. Chương trình ăn khách gây được sự chú ý khi mời Bi Rain ngồi ở vị trí khách mời kiêm bình luận viên.

Thí sinh gây bất ngờ nhất trong tập mới của I Can See Your Voice là Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2018 Baek Ji Hyun.

Format của I Can See Your Voice giống Giọng ải giọng ai của Việt Nam, người chơi phải để khách mời đoán xem mình hát hay hay không. Khi mới xuất hiện trên sân khấu, nhiều khách mời cho rằng người đẹp 28 tuổi không biết hát, cô chỉ đang nhép miệng trên nền audio có sẵn.

Tuy nhiên, khi bị loại ở vòng 2, Baek Ji Hyun đã khiến nhiều người bất ngờ khi khoe giọng hát cao, khỏe. Cựu hoa hậu thể hiện ca khúc A Whole New World, phô diễn kỹ năng thanh nhạc khá tốt.

Giọng hát của Baek Ji Hyun khiến nhiều người, trong đó có Bi Rain bất ngờ. Trên mạng, khán giả dành nhiều lời khen cho kỹ năng ca hát của người đẹp. Cô nổi tiếng khi hai lần giành giải trong các cuộc thi nhan sắc ở xứ củ sâm, đại diện nước này tham dự đấu trường quốc tế. Nhiều người cho rằng nghề nghiệp chính của Baek Ji Hyun là người mẫu.

Chia sẻ sau khi hoàn thành tiết mục, Baek Ji Hyun nói: "Tôi vốn theo học chuyên ngành thanh nhạc, nhưng sau đó, tôi quyết định thay đổi ngành học và chuyển sang nghề tiếp viên hàng không trước khi về làm tại một công ty chuyên về máy in 3D".

Baek Ji Hyun sinh năm 1993 tại Daegu (Hàn Quốc), tốt nghiệp đại học Keimyung. Cô từng đạt danh hiệu á hậu 2 tại Hoa hậu Hàn Quốc 2014. Bốn năm sau, người đẹp quê Daegu tiếp tục tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc và giành chiến thắng, đại diện quốc gia tham dự Miss Universe cùng năm.

Tại Miss Universe 2018, Baek Ji Hyun được xếp ở cùng phòng với đại diện Việt Nam H'Hen Niê. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, thường xuyên chụp ảnh, livestream chung và giúp đỡ nhau trong hậu trường.

Baek Ji Hyun trở thành bạn thân của H'Hen Niê sau Miss Universe 2018.

Hai người đẹp hiện giữ liên lạc và vẫn thân thiết. Năm 2019, Baek Ji Hyun đã sang Việt Nam để tham dự đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Cô có mặt để chứng kiến những bước catwalk cuối cùng với tư cách hoa hậu của H'Hen Niê.

Nói về người đẹp Việt, Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2018 trả lời: "Trong những ngày thi Miss Universe, tôi đã được gặp một người bạn Việt Nam vô cùng xinh đẹp, đó chính là H'Hen Niê".