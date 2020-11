‘Bàn tay của Chúa’ và lời bộc bạch từ Diego Maradona

Hai cuốn tự truyện của Diego Maradona là lời tâm sự của cố cầu thủ người Argentina về những điều diễn ra trong quá khứ.

Tháng 6/1986, Diego Maradona tự hào nâng chiếc cúp vô địch World Cup đầu tiên. Kể từ đó, chiến chẳng của đội tuyển Argentina trở thành huyền thoại nhưng cũng mang đến nhiều tranh cãi xung quanh bàn thắng của cố cầu thủ tài ba Diego Maradona. Pha ghi bàn được mệnh danh là “Bàn tay của Chúa” vẫn được nhiều người bàn luận.

Năm 2000, Maradona ra mắt cuốn tự truyện Yo Soy El Diego (tạm dịch: Tôi là Diego). Trong sách, cựu danh thủ tâm sự về giai đoạn khủng hoảng trước kỳ World Cup 1994. Ông thừa nhận bản thân nghiện ma túy và là nạn nhân của nhiều âm mưu đến từ quan chức bóng đá, chính trị gia tham nhũng.

Năm 2017, gần 3 thập kỷ sau những cãi vã, bất hòa và đấu tố, cố danh thủ xuất bản cuốn tự truyện Touched by God: How We Won the Mexico ’86 World Cup (tạm dịch: Bàn tay của Chúa: Chúng tôi giành chiến thắng ở World Cup 1986 tại Mexico như thế nào). Câu chuyện về chiến thắng World Cup đáng chú ý và gây tranh cãi nhất trong lịch sử được kể từ chính người tạo nên nó.

Hai cuốn tự truyện của Diego Maradona. Ảnh: Amazon.

Sự kiện lịch sử từ góc nhìn người trong cuộc

Touched by God: How We Won the Mexico ’86 World Cup không phải cuốn tự truyện đầu tiên cố cầu thủ Diego Maradona đề cập bàn thắng lịch sử và gây tranh cãi của mình. Trong cuốn tự truyện Yo Soy El Diego, ông đã lướt qua rất nhanh sự kiện năm 1986 trong hơn 30 trang sách.

Ở Yo Soy El Diego, ông hân hoan nói về cảm giác sung sướng khi dùng tay ghi bàn vào lưới Peter Shilton: "Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu trả mối hận. Chúng tôi buộc các cầu thủ Anh phải đau khổ".

Với Touched by God: How We Won the Mexico ’86 World Cup, người đọc sẽ có cái nhìn toàn cảnh hơn về giây phút lịch sử của tuyển Argentina sau gần 30 năm nhìn lại. Thời điểm viết cuốn sách này, Maradona cũng thừa nhận ông có xúc cảm và tâm thế hoàn toàn khác về những gì đã diễn ra trong quá khứ.

Mở đầu, Maradona viết: “Đây là Diego Armando Maradona đang nói, người ghi hai bàn vào lưới đội tuyển Anh và là một trong số ít gã Argentina biết cúp của World Cup nặng bao nhiêu”.

Và ngay sau đó, trong vài trang đầu tiên của cuốn sách, Maradona tự thừa nhận rằng 30 năm đã trôi qua nhưng trong thâm tâm ông, niềm day dứt và mâu thuẫn vẫn không nguôi.

Dù vậy, người đàn ông này vẫn giữ thái độ cương quyết với nhiều nhân vật như người quản lý cũ của Argentina, Carlos Bilardo, hay cựu huấn luyện viên Daniel Passarella.

Bức ảnh hiếm hoi chụp lại được khoảnh khắc tay của Diego Maradona tiếp xúc bóng. Ảnh: Getty.

Quay ngược trở lại không khí bùng nổ của trận tứ kết World Cup năm 1986. Trên sân Estadio Azteca, Maradona phá pha bóng của cầu thủ tuyển Anh bằng cú băng lên tranh cướp với thủ môn Peter Shilton. Chiều cao hạn chế nên Maradona quyết định dùng tay đập bóng vào lưới.

114.000 khán giả sững sờ. Ống kính dừng lại ở nơi Maradona thực hiện cú đập bóng lịch sử. Không khí đột nhiên như ngưng đọng. Hai bình luận viên của BBC đã im lặng 32 giây trên sóng truyền hình chỉ để xác định chuyện gì thực sự đã diễn ra.

Cuối cùng, trọng tài công nhận bàn thắng của tuyển thủ người Argentina và mang về cho đội bóng này chiếc vé vào bán kết, cuối cùng vươn lên giành chức vô địch. Người Anh coi Maradona là kẻ láu cá. Cổ động viên Argentina gọi người hùng của họ là "Thánh". Nhưng với trọng tài biên Bogdan Dochev, cựu tiền đạo Argentina như kẻ đào mộ cho chính ông.

Người yêu kẻ ghét, tất cả điều đó Maradona đều cảm nhận hết. Nhưng cuối cùng, ông thừa nhận nếu được chọn lại, bản thân cố cầu thủ vẫn sẽ quyết định đập tay vào trái bóng. “Tôi không hối tiếc vì đã ghi bàn bằng tay”, Maradona viết trong tự truyện.

Người đàn ông này cũng thừa nhận nỗi cô đơn sau sự kiện lịch sử: “Bạn phải cố gắng vì những người tốt ở trong và ngoài sân cỏ, dù trong số họ, chưa từng có ai đứng ra bảo vệ tôi”. Chính vì thế, ngay trong cuốn sách, ông vẫn không thôi chỉ trích những con người mà Maradona coi là kẻ dối trá.

Đội tuyển Argentina vô địch World Cup 1986 còn Maradona được xướng tên ở danh hiệu "Cầu thủ hay nhất giải đấu". Ảnh: Getty.

Quá khứ, gian khổ và những vết xe đổ

Bàn thắng của Maradona vẫn khiến chúng ta tranh cãi sau hàng thập kỷ. Nhưng điều khiến Touched by God: How We Won the Mexico ’86 World Cup hấp dẫn không chỉ là kể từ vị trí người trong cuộc. Để có được giây phút lịch sử đó, những cầu thủ của đội Argentina đã phải trải qua nhiều năm tập luyện. Toàn bộ trải nghiệm đó đều được Maradona ghi lại và khiến giây phút chạm tay tới chiếc cúp vô địch càng trở thành huyền thoại.

Theo lời kể của Maradona, trại huấn luyện Mexico City của tuyển Argentina như “nhà trọ nhồi nhét đầy người”. Nơi này chỉ có một chiếc điện thoại duy nhất, 16 chiếc giường nhưng tới 22 người cùng sinh hoạt.

“Hai cầu thủ phải ngủ trong nhà kho tạm bợ với vách ngăn bằng bìa cứng”, Maradona thuật lại.

Nhiều phòng ở thiếu nhà tắm, vì vậy, đa phần cầu thủ đều tự cạo râu ở bên ngoài, sau đó ăn mì ống vào buổi sáng. Giữa trưa nắng gắt, họ chạy ra sân luyện tập để rèn thể lực, thích nghi với thời tiết thi đấu của châu Âu. Tuy nhiên, đó chưa phải là toàn bộ những gì Maradona và đồng đội phải trải qua.

Diego Maradona khi còn nhỏ. Ảnh: Pinterest.

Theo Touched by God: How We Won the Mexico ’86 World Cup, các cầu thủ được tiêm hàng ngày để tăng cường sức khỏe cho gan. Khi xem lại các trận đấu, Maradona thậm chí phải thốt lên rằng: “Ngay cả con gái, Dalma, cũng không mặc vừa nổi chiếc quần đấu mà tôi đã mặc”.

Còn ở Yo Soy El Diego, Maradona dành 319 trang sách kể lại khá đầy đủ cuộc đời bóng đá của mình từ khi còn là cậu bé nhà nghèo vùng ngoại ô Buenos Aires đến lúc trở thành ngôi sao đoạt World Cup.

Ngay cả những vụ quậy phá hay con đường dẫn đến ma túy, Maradona đều trần tình trong sách. “Bóng đá đem lại cho tôi sự bình yên trong tâm hồn, đã như vậy và sẽ luôn như vậy”, người đàn ông này khẳng định.

Đêm 25/11 (theo giờ địa phương), Diego Maradona đã qua đời tại nhà riêng sau thời gian chiến đấu với bệnh tật.