'Bàn tay của Chúa' - chuyện đáng suy ngẫm về sự trưởng thành

Hồi ức của đạo diễn "The Hand of God" được tái hiện đẹp đẽ qua bóng đá, dục cảm, điện ảnh, nỗi đau và ước mơ.

Thể loại: Chính kịch

Đạo diễn: Paolo Sorrentino

Diễn viên: Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri

Đánh giá: 8.5/10

Napoli nước Italy những năm 80 nhộn nhạo trong cơn say bóng đá. Đội bóng của thành phố có một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất là chân sút Diego Maradona.

Cũng tại Napoli xinh đẹp đầy nắng gió, cậu thiếu niên Fabietto (Filippo Scotti) lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Cô độc, sống nội tâm, Fabietto dần khám phá đam mê triết học, điện ảnh, bóng đá cũng như tình dục.

Một biến cố tang thương xảy đến đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của những đứa trẻ nhà Schisa, buộc Fabietto phải tìm kiếm câu trả lời cho hành trình sắp tới.

Cuốn hồi ký nhiều tiếng cười, đẫm nước mắt

Ở tuổi 17, đạo diễn Paoplo Sorrentino đã mất đi cả cha mẹ trong một tai nạn ngộ độc khí cũng tại Napoli. The Hand of God (Bàn tay của Chúa) chính là những chia sẻ cá nhân mà Sorrentino tái hiện, sống động cả một quãng đời với biến cố thay đổi tương lai đời người.

Trả lời phỏng vấn IndieWire, Sorrentino – người từng đoạt Oscar với The Great Beauty cho biết nỗi đau đó đã mở ra một ý tưởng về tương lai. Nói cách khác, nếu không có mất mát ấy chúng ta sẽ không có nhà làm phim Sorrentino như bây giờ.

Thường được so sánh với Call Me By Your Name, The Hand of God có sự tương đồng trong bối cảnh tươi đẹp của nước Italy và câu chuyện trưởng thành của một thiếu niên. Tuy nhiên đến khi thưởng thức, khán giả mới vỡ lẽ tác phẩm của Sorrentino không cố gắng để trở thành bất cứ thứ gì khác ngoài những ký ức mà đạo diễn muốn kể lại.

Xuyên suốt bộ phim là những tiếng cười đến từ các tuyến nhân vật đặc sắc. Một bà mẹ thích chơi khăm người khác, giỏi trò tung hứng. Những người họ hàng kỳ lạ: bà già cáu kỉnh thô lỗ, người dì xinh đẹp mắc hội chứng thích khoe da thịt, ông già mất giọng, ông chú hâm dở… Một bà hàng xóm là hoàng gia thất thế. Một gia đình khác ôm mộng trở thành ngôi sao điện ảnh.

Hành trình trưởng thành

Trung tâm phim là một Fabietto lặng lẽ quan sát mọi người. Ở tuổi thiếu niên, cậu loay hoay với sự đơn độc, lục đục gia đình, nỗi ám ảnh với bà dì quyến rũ. Nửa sau bộ phim đánh dấu những biến chuyển lớn khi biến cố gia đình buộc Fabietto phải đi tìm câu trả lời cho tương lai.

Tựa phim là tên cú ghi bàn bằng tay của Maradona trong trận tứ kết World Cup 1986 giữa Argentina và Anh. Bóng đá là chủ đề xuyên suốt nối dài những buồn vui của Fabietto, là chất kết dính những con người tại Napoli và ảnh hưởng đến tương lai của cậu thiếu niên. Maradona với Sorrentino và nhiều người Italy khác không chỉ là một ngôi sao bóng đá, mà gần như trở thành một vị thánh trong cuộc sống tinh thần.

Chi tiết hài hước khi mẹ của Fabietto trêu chọc hàng xóm khiến cả nhà phải đi xin lỗi.

Giống như hầu hết bộ phim “coming-of-age” khác, Fabietto bước ra khỏi tác phẩm với thay đổi lớn. Cậu có một người bạn – một anh buôn lậu tính tình cợt nhả. Cậu quan hệ tình dục lần đầu tiên. Lần đầu tiên, Fabietto cảm thấy nỗi thúc giục cấp bách phải đi tìm tương lai cho bản thân khi đứng một mình giữa đời bão tố. The Hand of God gói gọn tất cả hành trình phức tạp ấy trong 130 phút.

Được truyền cảm hứng bởi Roma của Alfonso Cuarón, phim hồi ký Netflix có nhịp điệu tự nhiên sống thật với quá khứ. The Hand of God không cường điệu, không đi sâu vào nỗi đau để xin nước mắt khán giả. Phim không cố gắng dàn dựng kịch tính.

Cuối cùng thì như Fabietto, đạo diễn Sorrentino phải trả lời cho câu hỏi sự thật là gì. Liệu việc làm phim có đưa ông quay trở lại với cuộc sống hạnh phúc trước khi nỗi đau chạm đến: một quãng đời vô tư lự, không phải lo nghĩ cho tương lai.