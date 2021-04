Bán tải Isuzu D-Max khó thoát ế tại Việt Nam

Nâng cấp về thiết kế và trang bị có thể giúp D-Max cải thiện doanh số, tuy nhiên mẫu bán tải này vẫn khó để cạnh tranh với những đối thủ như Ford Ranger hay Mitsubishi Triton.

Cách đây vài ngày, Isuzu Việt Nam đã giới thiệu đến người dùng trong nước thế hệ mới của mẫu bán tải D-Max. So với đời cũ, D-Max 2021 đã có nhiều thay đổi theo hướng "ít thực dụng" hơn để phù hợp với nhu cầu mua bán tải của người Việt Nam.

Dù tăng giá bán, mức giá của D-Max 2021 vẫn thuộc nhóm rẻ nhất phân khúc (630-850 triệu đồng). Bên cạnh việc thay đổi thiết kế và nâng cấp trang bị, D-Max 2021 vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót giống thế hệ cũ.

Thiếu sức mạnh

Tại Việt Nam, phần lớn người dùng lựa chọn bán tải như một mẫu xe gầm cao để đi loanh quanh trong phố thay vì mang đi chở hàng hay leo rừng, lội suối. Tuy nhiên, khách hàng Việt vẫn thích một chiếc xe có công suất lớn dù hiếm khi sử dụng hết sức mạnh.

Ford Ranger là một minh chứng điển hình cho cách lựa chọn xe bán tải của người Việt Nam. Mẫu xe này có đến 3 tùy chọn động cơ cho khách hàng lựa chọn, và phần lớn người dùng để chọn động cơ tăng áp (177,5 mã lực, 420 Nm) hoặc tăng áp kép (210 mã lực, 500 Nm).

Do chính sách thuế, Isuzu Việt Nam chỉ phân phối D-Max mới với duy nhất động cơ diesel 1.9L, trong khi người dùng tại Thái Lan có thêm tùy chọn động cơ 3.0L. Khối động cơ 1.9L của D-Max cho công suất 148 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm.

Động cơ 1.9L của Isuzu D-Max "lép vế" khá nhiều trước các mẫu bán tải khác như Mitsubishi Triton (công suất 179 mã lực, 430 Nm), Toyota Hilux (147-201 mã lực, 400-500 Nm), Mazda BT-50 (148-197 mã lực, 375-470 Nm) hay Ford Ranger (160-210 mã lực, 385-500 Nm).

Một mẫu xe khác trên thị trường cũng gặp phải tình trạng ế ẩm giống D-Max là Mazda BT-50. So với D-Max, Mazda BT-50 có doanh số tốt hơn đôi chút nhờ có thêm tùy chọn động cơ 3.2L (197 mã lực, 470 Nm) bên cạnh động cơ 2.2L (148 mã lực, 375 Nm).

Kiểu dáng và trang bị chưa thật sự ấn tượng

D-Max 2021 được thay đổi gần như hoàn toàn về kiểu dáng bên ngoài lẫn nội thất. So với đời cũ, xe ngắn hơn 30 mm, rộng hơn 10 mm và thấp hơn 5 mm (5.265 x 1.870 x 1.790 mm). Kiểu dáng bên ngoài được làm theo hướng mạnh mẽ và cá tính hơn, thay đổi này giúp xe hợp mắt với người Việt hơn.

Khác với sự thể thao, mạnh mẽ bên ngoài, khoang lái của D-Max 2021 vẫn có nét đơn giản và không hiện đại. Điểm đáng chú ý nhất bên trong nội thất của D-Max mới là màn hình giải trí có thêm kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto.

Về trang bị an toàn, Isuzu chỉ bổ sung cho D-Max mới hệ thống cảnh báo điểm mù. So với các đối thủ, công nghệ an toàn của D-Max 2021 chỉ dừng lại ở mức cơ bản.

"Dù mua xe bán tải để đi trong phố, mình vẫn thích một chiếc xe có công suất mạnh một chút. Tất nhiên kiểu dáng đẹp vẫn là yếu tố đầu tiên để mua một chiếc xe sử dụng hàng ngày", anh Tuấn Anh, người dùng xe Mitsubishi Triton, chia sẻ.

Anh Tuấn Anh cũng nhận định doanh số của Isuzu D-Max mới có thể tăng hơn đời cũ, nhưng để cạnh tranh với Ford Ranger hay Toyota Hilux lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

"Là một người đang chạy xe của hãng Isuzu, tôi chắc chắn D-Max 2021 vẫn không thể thoát khỏi cảnh đội sổ. Isuzu vẫn chưa tạo được tên tuổi tại Việt Nam ở mảng xe con, người ta chỉ nhắc đến Isuzu khi mua xe tải", anh Hoàng Trần, người sở hữu Isuzu mu-X, nhận định.

Tổng kết quý I/2021, Isuzu Việt Nam không bán được chiếc D-Max nào. Tổng kết năm 2020, đã có 188 xe D-Max được giao đến tay khách hàng, bằng 1,4% doanh số của Ford Ranger (13.291 xe).