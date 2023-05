Bắn súng đạn cao su gây thương tích cho hàng xóm rồi bỏ trốn

Mâu thuẫn với hàng xóm về việc đỗ xe, Long cầm súng bắn về phía hàng xóm. Thấy nạn nhân ôm mặt gục xuống, Long đã bỏ trốn.

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã bắt giữ thành công Nhan Thành Long (trú xã Đông Trạch, huyện Hóc Môn, TP.HCM) theo quyết định truy tìm số 205/QĐTT ngày 22/5/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn.

Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 18h ngày 18/5/2023, do có mâu thuẫn với thanh niên tên Tý (hàng xóm nhà Long) về việc đỗ xe, 2 bên đã xô xát. Trong lúc giằng co, Long đã cầm súng bắn đạn cao su bắn về phía Tý. Thấy Tý ôm mặt gục xuống, Long đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhan Thành Long.

Sau khi nhận được quyết định truy tìm của Công an huyện Hóc Môn, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo 2 tổ công tác rà soát địa bàn, xác minh các điểm nghi vấn, đồng thời tăng cường kiểm tra tại các điểm bến xe khách, ga tàu; gửi thông báo truy tìm tới công an các địa phương.

Đến khoảng 15h ngày 23/5, phát hiện một nam giới nghi vấn xuất hiện tại Bến xe khách trung tâm TP Lào Cai, các tổ công tác đã yêu cầu người này về trụ sở để điều tra làm việc.

Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện thủ tục để bàn giao Long cho Công an huyện Hóc Môn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.