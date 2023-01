Bạn sẽ không thể giảm cân nếu mắc những sai lầm này

Trong lúc giảm cân, mọi người thường nghe những lời khuyên như hạn chế chất béo, ăn ít hơn và vận động nhiều lên. Nhưng đó đều là các quan niệm sai lầm khiến bạn khó giảm cân hơn.

Có được thân hình săn chắc và thon gọn là ước mơ của nhiều người. Tuy nhiên, nhiều quan niệm sai lầm khiến mọi người không thể giảm cân thành công. Ảnh: Shutterstock.

Sự thật phũ phàng là mọi người thường tin vào những quan niệm sai lầm về việc giảm cân. Thậm chí, những lầm tưởng này còn rất phổ biến nên chúng nghe có vẻ còn đáng tin hơn. Tuy nhiên, bạn lại ngày càng thất vọng vì không thấy bất kỳ thay đổi nào trên cơ thể mặc dù bạn làm đúng mọi thứ.

Eat This Not That sẽ chia sẻ một số mẹo giảm cân tồi tệ nhất đang ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả tổng thể của bạn, thậm chí chúng còn có thể gây hại cho sức khỏe. Hãy cập nhật những thông tin chính xác để quá trình giảm mỡ và đạt được thân hình mơ ước trở nên dễ dàng hơn.

Ăn ít đi và vận động nhiều hơn

Nhiều người nghĩ giảm cân là một việc dễ dàng: chỉ cần ăn ít hơn và tập thể dục nhiều hơn là được. Nhưng thực chất, lời khuyên đó rất mơ hồ và quá giản lược. Nghiên cứu trên Oxford Academic đã chứng minh điều này. Xét cho cùng, nếu việc giảm cân đơn giản như vậy thì ai cũng sẽ trở nên thon gọn. Thế nhưng nhiều người vẫn phải tiếp tục vật lộn với cân nặng mặc dù họ đã cố gắng hết sức.

Lời khuyên này rất phổ biến nhưng nó lại không hoàn toàn chính xác vì việc giảm cân phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ảnh: Shutterstock.

Quá trình giảm cân thường rất phức tạp vì những vấn đề về cảm xúc, tâm lý và những căng thẳng trong cuộc sống khiến bạn gặp nhiều khó khăn. Để đạt được thân hình thon gọn cũng như duy trì cân nặng trong thời gian dài, bạn cần có kế hoạch cụ thể bao gồm lượng calo cần tiêu thụ, tần suất tập thể dục và cách đối mặt với những thất bại khi chúng xảy ra.

Ăn ít chất béo

Thông thường, mọi người khuyên bạn tránh ăn chất béo. Mặc dù nó nghe có vẻ là lời khuyên tốt, nhưng quan niệm này không thực sự chính xác.

Đúng là chất béo giàu calo hơn carbs hoặc protein, nhưng loại chất béo phù hợp có thể giúp bạn no lâu, chống viêm và duy trì sức khỏe. Trên thực tế, các loại thực phẩm "chứa chất béo" như cá hồi, trứng nuôi kiểu thả rông, quả bơ, dầu olive, các loại hạt, sữa chua Hy Lạp, chocolate đen đều chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho quá trình giảm béo.

Bạn nên tránh các chất béo có hại cho cơ thể và ăn nhiều thực phẩm chứa chất béo tốt như cá hồi, dầu olive, các loại hạt. Ảnh: Z.E.N.

Miễn là bạn áp dụng một chế độ ăn uống cân bằng, tiêu thụ chất béo lành mạnh thì bạn vẫn có thể giảm cân hiệu quả.

Tập cardio để giảm mỡ, tập kháng lực để rèn luyện cơ bắp

Thực ra, lời khuyên chính xác hơn là “Hãy tập kháng lực để vừa đốt mỡ thừa, vừa tăng cơ”. Cardio giúp đốt cháy calo, nhưng bạn vẫn cần các bài tập kháng lực để xây dựng cơ bắp bên dưới lớp mỡ, đồng thời, đốt cháy calo và tăng cường trao đổi chất.

Việc tách riêng các bài tập cardio và kháng lực là không cần thiết vì tập kháng lực vừa giúp đốt mỡ thừa, vừa giúp rèn luyện cơ bắp. Ảnh: Shutterstock.

Chỉ tập cardio sẽ giúp bạn giảm cân, nhưng nó không khiến cơ thể bạn giảm mỡ hiệu quả nhất. Kết quả là bạn có một thân hình "gầy nhưng vẫn nhiều mỡ". Theo Healthline, tình trạng này xảy ra khi trọng lượng cơ thể vẫn ở trong ngưỡng bình thường, nhưng tỷ lệ mỡ lại khá cao.

Thay vào đó, hãy kết hợp cả cardio và kháng lực để tăng cường sức mạnh cho cơ, xương và khớp khi cơ thể trở nên thon thả hơn.

Thải độc

Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy chế độ ăn thải độc có tác dụng. Mặc dù người ta thường tin rằng để giảm cân, bạn cần loại bỏ độc tố trong cơ thể.

Chế độ ăn thải độc thậm chí có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe vì cơ thể dần trở nên thiếu hụt calo và chất dinh dưỡng.

Chế độ ăn thải độc là vô căn cứ và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Ảnh: Organic Authority.

Không có loại thuốc thần kỳ nào có thể giúp bạn giảm cân trong thời gian ngắn. Chế độ ăn "thải độc" tốt nhất rất đơn giản: Ăn thực phẩm lành mạnh, uống nhiều nước, hạn chế đồ ăn vặt cũng như đồ uống không tốt cho sức khỏe. Nếu bạn luôn thực hiện những điều trên, bạn sẽ sớm có được trạng thái cơ thể mơ ước.