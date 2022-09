Bạn sẽ không bao giờ có được thân hình mơ ước

Bạn càng tăng cơ giảm mỡ hay tìm cách giảm cân, bạn càng thấy không bao giờ những nỗ lực là đủ.

Một số người tập thể dục để cải thiện sức khỏe. Những người khác tập thể dục do mong muốn cạnh tranh hoặc cảm giác thành tựu. Dù vậy, lý do phổ biến nhất mà mọi người tập thể dục là để cơ thể trông đẹp hơn. Họ muốn giảm cân, có cơ bụng hoặc giữ cơ thể săn chắc. Nhưng có lẽ đó không nên là động lực duy nhất để tập thể dục, theo bài viết trên Lifehacker.

Quan tâm đến vẻ ngoài hoàn toàn chính đáng. Tất cả chúng ta đều phải chịu những áp lực liên quan đến ngoại hình cả từ chính bản thân và xã hội. Sự kỳ vọng từ người khác, sự tự tin của chính bạn, cảm nhận của bạn về cơ thể và nhiều điều khác có lẽ nên thảo luận với nhà trị liệu hơn là huấn luyện viên cá nhân.

Cơ thể của bạn vốn là như vậy nhưng cách bạn nhìn nhận nó như thế nào là cả quá trình phức tạp. Và vì điều đó rất phức tạp, chỉ thay đổi thân hình sẽ không thay đổi cách bạn cảm nhận về cơ thể của mình.

Tập luyện là chuyện lâu dài

Khi bạn bắt đầu hành trình thay đổi cơ thể, sẽ mất vài tuần, có thể là vài tháng trước khi bạn nhận ra sự khác biệt trong gương. Nếu bạn chỉ đang cố gắng giảm mỡ, bạn sẽ thấy kết quả đến khá nhanh. Tuy nhiên, nếu bạn muốn luyện cơ bắp, dường như quá trình này sẽ kéo dài mãi mãi.

Còn nếu bạn muốn tăng cơ và giảm mỡ? Điều đó thậm chí còn mất nhiều thời gian hơn. Bạn phải ăn nhiều hơn để rèn luyện cơ bắp, sau đó kiêng chất béo và lặp lại. Một giải pháp thay thế là nạp lượng thức ăn tương đương với lượng thức ăn hiện tại của bạn rồi đợi cơ bắp và chất béo thay đổi vị trí. Nhưng cách này thậm chí còn lâu hơn.

Điều quan trọng là lượng cơ bắp bạn có thể đạt được trong vài tháng (hoặc thậm chí một năm) ít hơn bạn nghĩ. Giả dụ bạn tăng từ 1,8 đến 3 kg cơ bắp trong 3 tháng tập luyện đầu tiên. Hãy phân bổ số cân đó ra khắp cơ thể và bạn có thể thấy mông mình to hơn hẳn trước kia, nhưng không chắc là to so với người khác.

Bạn sẽ không bao giờ hài lòng

Giả sử bạn tiếp tục tập thể dục. Bạn giảm mỡ, tăng cơ trong nhiều năm, và cuối cùng bạn có được một vòng mông to, cơ bụng săn chắc hay bất cứ thứ gì bạn mơ ước lúc đầu. Bạn có hạnh phúc không?

Đối với nhiều người, câu trả lời là "không hẳn". Bạn có thể nhìn thấy cơ bụng, nhưng bạn lại không hài lòng khi thấy vòng eo mình quá nhiều múi. Có thể mông của bạn trở nên to hơn, nhưng nó vẫn chưa đủ to. Có thể cánh tay của bạn săn chắc, song bây giờ, vai của bạn lại không vừa với những chiếc áo khoác bạn muốn mặc. Khi bạn so sánh kết quả của mình với những người có ảnh hưởng hoặc người nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ, bạn vẫn cảm thấy mình tập luyện chưa đủ.

Sự thật là nếu bạn tập thể dục vì bạn ghét điều gì đó trên cơ thể, bạn sẽ luôn luôn tìm thấy những thứ để ghét trên cơ thể mình. Không ai chữa chứng rối loạn ăn uống bằng cách làm mình gầy đi đủ nhiều và nói "tuyệt, giờ tôi đã hoàn hảo". Ngay từ đầu, cơ thể của bạn chưa bao giờ là vấn đề.

Hãy thử nghĩ về hình ảnh cơ thể như một vấn đề sức khỏe tinh thần. Có thể bạn không có vấn đề về sức khỏe tâm thần toàn diện, nhưng bạn vẫn có suy nghĩ không lành mạnh khiến bạn ám ảnh về cơ thể.

Nỗi ám ảnh cơ thể khiến con người không bao giờ hài lòng về thân hình của mình. Ảnh: Shutterstock.

Theo Hiệp hội Rối loạn Ăn uống Quốc gia, hình ảnh cơ thể tiêu cực (hoặc cơ thể không hài lòng) khiến nhiều người thấy xấu hổ, lo lắng và ý thức về bản thân. Những người trải qua mức độ không hài lòng về cơ thể cảm thấy cơ thể của họ thiếu sót so với những người khác.

Những người này có nhiều khả năng bị trầm cảm, cô lập, tự ti và rối loạn ăn uống. Mặc dù không có nguyên nhân nào gây ra chứng rối loạn ăn uống, nghiên cứu chỉ ra rằng không thỏa mãn về cơ thể là nguyên nhân được biết đến nhiều nhất trong việc làm trầm trọng hơn chứng chán ăn tâm thần và chứng ăn vô độ…

Nếu bạn nhận ra mình có những dấu hiệu trên, điều đó không có nghĩa là bạn phải bỏ tập thể dục. Tập thể dục vẫn tốt cho sức khỏe thể chất và bạn có thể cải thiện vấn đề sức khỏe tâm thần của mình trong khi nâng tạ hoặc chạy bộ, đặc biệt nếu các vấn đề sức khỏe tâm thần của bạn nhẹ. Nhưng bạn cần phải thay đổi mục đích tại phòng tập thể dục để giữ cho mình hướng đi lành mạnh.

Tập trung vào điều cơ thể của bạn có thể

Ngay cả khi các vấn đề về giảm cân hoặc hình ảnh cơ thể là động lực bạn đến phòng tập, điều đó không có nghĩa là chúng theo bạn mãi mãi. Rất nhiều người bắt đầu tập luyện để có vẻ ngoài nóng bỏng, nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào cảm giác mãn nguyện khi thấy cơ thể mình có thể làm được gì.

Bạn có thể trở thành “vị thần” tại phòng tập thể dục địa phương khi mà bạn thực hiện được tất cả các môn thể dục dụng cụ thú vị tại Crossfit box, hoặc đam mê Zumba đến mức cuối cùng bạn trở thành một vũ công. Bạn có thể tham gia môn thể thao mới hoặc quyết định thi đấu trong những bộ môn tương tự bài tập bạn đã làm, ví dụ chạy các cuộc đua 5K hoặc tham gia các cuộc thi nâng cao sức mạnh.

Bạn không cần phải từ bỏ việc thay đổi diện mạo của mình. Dù gì, chúng ta cũng là con người. Nhưng ngoại hình chỉ nên là mục tiêu phụ bên cạnh động lực chính của bạn là thực sự tận hưởng bản thân một cách lành mạnh.