Bán sách giả trên Facebook và TikTok, thu lời gần một tỷ đồng

Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Tiến Đạt và 2 bị can khác về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả. Nhóm người này thu lời gần một tỷ đồng trong gần 2 năm.

Kho xưởng, máy móc sản xuất sách giả của nhóm Nguyễn Tiến Đạt. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 14/1, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thông tin tình hình, kết quả 45 ngày thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án Nguyễn Tiến Đạt cùng đồng phạm Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại TP Hà Nội. Qua công tác nắm tình hình, Phòng PA03 phát hiện Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1993, trú Cầu Giấy, Hà Nội) và vợ là Đào Thị Phương nghi vấn hoạt động sản xuất, kinh doanh sách giả với số lượng rất lớn.

Phòng PA03 CATP đã xác minh nhân thân, lai lịch, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh sách lậu của những người này. Đồng thời, Phòng PA03 đặt sách mẫu rao bán trên các nền tảng mạng xã hội để có cơ sở xác định tính chất thật giả của các đầu sách. Từ những thông tin, tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Tiến Đạt có hoạt động sản xuất, kinh doanh sách giả.

Nguyễn Tiến Đạt cùng 2 người khác tham gia sản xuất, kinh doanh sách giả, gồm: Phan Thành Long (sinh năm 199, trú Tam Nông, Phú Thọ, cháu họ của Đạt và Đinh Văn Thịnh (sinh năm 1993, trú Quốc Oai, Hà Nội, người góp vốn cùng làm). Long chịu trách nhiệm quản lý công việc tại xưởng in, photocopy, còn Đạt chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động sản xuất, mua bán.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.P.

Đạt lập hàng chục trang trên các mạng xã hội Facebook và TikTok... để kinh doanh sách không có hóa đơn chứng từ, nghi có nguồn gốc in sao lậu với số lượng và doanh thu rất lớn.

Ngày 20/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội chủ trì, cùng với Phòng PA03 và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét khẩn cấp 8 địa điểm là nơi ở, nơi đặt máy móc photo tài liệu, đóng gói thành phẩm và kho chứa các loại sách giả. Kết quả khám xét đã thu giữ hơn 100 tấn sách, khoảng trên 400 đầu sách các loại, với 392.006 cuốn sách, nhiều máy móc thiết bị, phương tiện dùng để sản xuất, buôn bán sách giả.

Mỗi ngày nhóm này bán khoảng 300-400 đơn hàng, số lượng 300-600 quyển sách, tổng giá trị tiền hàng 50-70 triệu đồng. Sách gồm các loại thịnh hành như: Đắc Nhân Tâm, Đọc vị bất kỳ ai, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, Muôn kiếp nhân sinh...

Giá thành sản xuất một cuốn sách chiếm khoảng 30% so với giá trị bán ra. Số tiền đầu tư kho xưởng, máy móc khoảng 2 tỷ đồng , trong đó gần một tỷ đồng là tiền lãi từ việc bán sách.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án Nguyễn Tiến Đạt cùng đồng phạm Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại TP Hà Nội và khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đạt, Phan Thành Long, Đinh Văn Thịnh về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Hoạt động kinh doanh sách giả qua bán hàng online trên mạng xã hội diễn ra khá phổ biến trong thời gian gần đây, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân nói chung và các nhà xuất bản, các đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh sách chân chính.