Bàn phím máy tính cho lập trình viên chỉ có 3 nút

The Key sử dụng firmware nguồn mở của QMK, cho phép tùy chỉnh từng nút để phục vụ các công việc khác nhau. Theo The Verge, The Key hoạt động tốt trên Windows. Nếu muốn sử dụng trên macOS, người dùng cần lập trình lại bàn phím bởi các thao tác trên hệ điều hành này cần dùng phím Cmd chứ không phải Ctrl. Ảnh: The Verge.