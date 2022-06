Bản nhái của Captain America

Mới đây, đoạn video quảng bá cho mùa ba của tác phẩm “The Boys” đã được tung lên Internet. Video thu hút khán giả dành cho nhân vật Soldier Boy (Jensen Ackles).

The Boys là TV series do Amazon Studios sản xuất. Nội dung phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên do Garth Ennis và Darick Robertson làm đồng tác giả. Tác phẩm đặt giả thiết về những tiêu cực có thể nảy sinh nếu các thực thể quyền năng tựa Superman thực sự tồn tại giữa con người.

Thảm họa mang tên siêu anh hùng

Phiên bản chuyển thể truyền hình của The Boys được nhận xét đã truyền tải đúng tinh thần của nguyên tác. Phim đầy rẫy các phân cảnh bạo lực và đậm tính trào phúng khi xây dựng hình ảnh đội quân siêu anh hùng với sức mạnh thần thánh nhưng làm ăn như mèo.

Quản lý nhóm siêu anh hùng, và cũng là lực lượng đi sau dọn dẹp bê bối truyền thông cho họ là tập đoàn Vought International. Các siêu anh hùng ký hợp đồng làm việc với Vought và đã mang về cho tập đoàn nguồn lợi tài chính cũng như quyền lực khổng lồ.

Cầm đầu nhóm siêu anh hùng với tên gọi The Seven là Homelander (Antony Starr), người đàn ông sở hữu sức mạnh tương đồng với Superman. Anh có thể bay lượn, sở hữu siêu sức mạnh và bắn tia lazer bằng mắt. Qua hai mùa phim, gã đã lộ bản chất của kẻ ái kỷ và tên giết người điên loạn. Dưới quyền chỉ huy của gã là nhiều siêu anh hùng - như bản nhái của Liên minh Công lý - ngạo mạn với nội tâm đen tối.

The Seven và The Boys là hai thế lực đối đầu một mất một còn trong bộ phim. Ảnh: Amazon Studios.

Thế lực đối chọi với nhóm Homelander là The Boys, do Billy Butcher (Karl Urban) cầm đầu. Butcher và đồng đội chỉ là những người trần mắt thịt nhưng cùng chung mục tiệu hạ bệ The Seven. Họ khinh thường The Seven, một vài người thậm chí còn vì nhóm siêu anh hùng tệ hại này mà lỡ dở cuộc đời.

Hồi 2021, tổng đạo diễn bộ phim Eric Kripke chia sẻ với Vanity Fair: “Bạn nên giữ thái độ cảnh giác và hoài nghi nếu có bất kỳ ai xuất hiện trước mặt mình và nói: ‘Tôi là người anh hùng ở đây để cứu rỗi bạn’ rồi huênh hoang trước truyền thông rằng: ‘Anh hùng chân chính chỉ im lặng làm nhiệm vụ của mình mà không màng sự ghi công’”.

Hai mùa phim đã ra mắt của The Boys giành nhiều sự quan tâm của khán giả cũng như giới phê bình. Trên chuyên trang chấm điểm phim Rotten Tomatoes, các cây bút phê bình lần lượt chấm hai mùa phim đã ra mắt năm 2019 và 2020 của The Boys điểm 7,6/10 và 8,3/10 - tương đương tỷ lệ phản hồi tích cực 84% và 97%. Con số không chênh lệch quá nhiều với mốc 74 điểm và 80 điểm từ các chuyên gia của Metacritic.

Bản nhái của Captain America được chào đón

Mùa ba của The Boys chào đón sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới, một trong số này là Soldier Boy (Jensen Ackles) - nhân vật được coi như bản nhái của Captain America từ vũ trụ siêu anh hùng Marvel. Tương tự Captain America, xuất thân của Soldier Boy là binh sĩ trong Thế Chiến II. Anh nhận được sự ủng hộ của những người theo chủ nghĩa Sô-vanh. Tuy nhiên, giống với mọi siêu anh hùng trong tác phẩm, nhân vật là hiện thân bí mật cho cái tôi đen tối trong nhận thức chính trị của người dân Mỹ.

Soldier Boy được quảng bá là nhân vật đảm nhận vai trò quan trọng trong mùa 3 của The Boys. Mới đây nhất, một đoạn video tuyên truyền với sự góp mặt của Solider Boy đã được tung lên Internet. Video có nhan đề Soldier Boy PSA 1984.

Trong đoạn phim “được sản xuất từ thập niên 1980”, Soldier Boy ngồi trước màn hình trong bộ đồ vía, phía sau là lá cờ Mỹ tung bay và nền nhạc hào hùng. Anh cảnh báo khán giả về tác hại của việc lạm dụng các chất kích thích.

Hình ảnh cắt từ đoạn phim quảng cáo của Soldier Boy. Ảnh: YouTube.

Dễ thấy video này được dàn dựng nhái lại đoạn phim mà nhân vật Captain America của Chris Evans từng thực hiện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Video của Captain America từng được chiếu như cảnh hậu danh đề và xuất hiện lại trong Spider-Man: Homecoming (2017). Cuối đoạn phim của mình, Soldier Boy nhắn nhủ khán giả: “Nhớ lấy bạn tôi, các anh hùng chân chính không dùng ma túy”. Siêu anh hùng không dùng ma túy, nhưng nhiều người trong số họ được tiêm huyết thanh đặc chế.

Đoạn phim nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của người hâm mộ. Bên dưới phần bình luận, đa số người xem “vào hùa” với ý tưởng hài hước của nhà sản xuất.

Họ để lại các nhận xét giả vờ như thể Soldier Boy là anh hùng có thật, gợi nhớ người xem những kỷ niệm thơ ấu ngọt ngào.

Tài khoản Berard Gutler viết: “Bà tôi từng là một y tá phục vụ trong quân đội và có cơ hội sát cánh cùng Soldier Boy. Bà kể rằng đó là người đàn ông tử tế và đáng kính trọng nhất mình từng gặp. Cảm ơn Vought đã đem đến cho chúng tôi những thông điệp tuyệt vời từ quá khứ”.

Người dùng Shubhang Tewary để lại lời nhắn: “Tôi còn nhớ lần đầu tiên được xem đoạn phim này chiếu trên TV hồi 1984… Thật vui khi thấy anh ấy trở lại sau chừng ấy thời gian”.

Cùng chung niềm hoài cổ, Robert Sole viết: “Soldier Boy khiến cuộc sống của tôi thay đổi vào năm 1984. Khi ấy tôi còn trẻ và bị bạn xấu rủ rê… Đời tôi chắc đã ra cám nếu không có lời khuyến khích cai nghiện, làm lại cuộc đời từ anh ấy. Cảm ơn Vought International. Giờ ta đưa Homelander đi tranh cử tổng thống thôi”.