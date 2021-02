Bạn nên ăn gì để ngăn ngừa nếp nhăn?

7. Cá hồi: Các loại cá, chẳng hạn như cá thu, cá hồi và cá ngừ có chứa axit béo omega 3 được chứng minh giảm viêm do tia UV gây tổn thương lên da. Theo Eat This chia sẻ, một số nghiên cứu chỉ ra kết hợp vitamin E, C với axit béo omega 3 giúp thúc đẩy collagen nuôi dưỡng làn da. Ảnh: Thespruceeats.