Băn khoăn của nữ diễn viên khi đóng cảnh 18+

Nữ diễn viên Shailene Woodley cho rằng một số cảnh giường chiếu trên phim Hollywood đang được dàn dựng thiếu thực tế.

Just Jared đưa tin trong bài phỏng vấn đăng ngày 16/7 trên The Hollywood Reporter, Shailene Woodley - ngôi sao của TV series Big Little Lies - đã trải lòng về đời tư cũng như sự nghiệp diễn xuất những năm qua. Nữ diễn viên chia sẻ về cách cô nhập tâm khi quay các cảnh ân ái trên màn ảnh.

“Tôi không bao giờ ngần ngại khi quay các cảnh gần gũi trên phim bởi bản thân là kiểu người dám nói dám làm. Tôi luôn dành thời gian thảo luận với đạo diễn và các diễn viên khác về việc thực hiện các cảnh nóng trên phim. Mối băn khoăn của tôi luôn là ‘Các vị dự định quay cảnh ấy như thế nào? Cảnh khỏa thân này có cần thiết hay không? Nó sẽ phục vụ cho nội dung câu chuyện hay gây xao nhãng?’.

Chúng tôi biết chính xác ranh giới của các cảnh phim này ở đâu. Tôi chưa bao giờ thực hiện một cảnh giường chiếu chỉ nhằm mục tiêu câu khách đơn thuần”, Shailene Woodley chia sẻ với phóng viên.

Shailene Woodley và Sebastian Stan trong Endings, Beginnings. Ảnh: Samuel Goldwyn Films.

Tiếp đến, nữ diễn viên chia sẻ suy nghĩ của bản thân về những cảnh nóng từng xem trên màn ảnh. Cô cho rằng một vài trong số đó được xây dựng thiếu tính chân thực: “Đôi lúc trên phim bạn sẽ thấy hai người ân ái với nhau khi cô gái vẫn mặc nguyên áo lót. Tôi không nghĩ có nhiều người sẽ làm như vậy ngoài đời thực. Cá nhân tôi cũng không”.

Đầu năm 2020, Shailene Woodley góp mặt trong bộ phim chính kịch lãng mạn Endings, Beginnings của đạo diễn Drake Doremus. Trong phim, nữ diễn viên vào vai một phụ nữ với nội tâm phức tạp và trái tim bị giằng xé vì tình cảm dành cùng lúc cho hai người đàn ông. Vai diễn đòi hỏi người đẹp phải thực hiện nhiều cảnh táo bạo trên màn ảnh.

Trong năm nay, cô sẽ trở lại với dòng phim tình cảm lãng mạn bằng tác phẩm The Last Letter From Your Lover do Netflix phát hành.