Băn khoăn của cha mẹ trước quyết định tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi

Bên cạnh nỗi lo con mắc Covid-19 và để lại di chứng trong tương lai, nhiều phụ huynh cũng băn khoăn về nguy cơ từ tác dụng phụ khi cho trẻ tiêm vaccine.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 14 về việc mua vaccine phòng Covid-19 của Pfizer cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bộ Y tế sẽ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua, triển khai tiêm vaccine Pfizer cho trẻ 5-11 tuổi bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả trong thời gian tới.

Nhiều cha mẹ bày tỏ sự lo lắng bởi tác dụng phụ của vaccine. Quyết định cuối cùng của họ phụ thuộc vào mức độ an toàn khi triển khai tiêm.

"Tôi lo lắng về tác dụng phụ của vaccine nhiều hơn Covid-19"

Trao đổi với Zing, chị N.V.H. (29 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội) cho biết vẫn ủng hộ và sẽ đồng ý cho con gái 5 tuổi tiêm vaccine Covid-19. Tuy nhiên, chị H. sẽ nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan trước khi đưa con đi tiêm.

“Sau khi Việt Nam chính thức triển khai tiêm, tôi sẽ xem các bé được tiêm như thế nào, có được kiểm tra sức khỏe kỹ càng trước khi tiêm hay không cũng như những trẻ khác xuất hiện phản ứng gì. Nếu mọi thứ ổn, tôi sẽ ủng hộ cho con tiêm”, chị H. thận trọng.

Trên thực tế, nỗi lo của chị H. đến từ việc con có nguy cơ mắc Covid-19 và tác dụng phụ từ vaccine. Tuy nhiên, mức độ quan ngại với tác dụng phụ của vaccine lớn hơn.

Chị giải thích: “Diễn biến bệnh, triệu chứng của Covid-19 tôi đã được biết khá rõ sau 2 năm có dịch. Tôi cũng đọc báo và thấy nhiều trẻ mắc Covid-19. Sức đề kháng của trẻ tốt hơn người lớn nên thường nhanh khỏi. Trong khi đó, tác dụng phụ của vaccine phòng Covid-19 với tôi đến nay vẫn là con số 0”.

Chị Huyền sẵn sàng đồng ý cho con trai 7 tuổi tiêm vaccine phòng Covid-19. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, chị Vũ Ngọc Huyền (33 tuổi, ngụ Hồng Bàng, Hải Phòng) khẳng định sẽ đồng ý cho con trai 7 tuổi tiêm vaccine phòng Covid-19 ngay khi có cơ hội.

“Tôi đã chờ từng ngày để con được tiêm vaccine. Sau khi biết tin, tôi rất mừng và không hề lo lắng. Tôi chỉ mong con được tiêm để yên tâm hơn trước dịch Covid-19 đang phức tạp. Các nước phát triển trên thế giới tiêm được nên tôi nghĩ Việt Nam cũng sẽ tiêm an toàn thôi”, chị Huyền chia sẻ.

Chị Lê Phương Mai (33 tuổi, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng khẳng định sẽ đồng ý cho 2 con gái 9 tuổi tiêm vaccine sớm.

"Nếu so sánh với tác dụng phụ của vaccine, tôi vẫn lo các bé mắc Covid-19 nhiều hơn. Tác dụng phụ của vaccine cũng đáng lo nhưng tôi thấy nhiều người cháu trong họ hàng trên 12 tuổi được tiêm thời gian qua và cũng không có vấn đề gì bất thường", chị Mai chia sẻ.

Lợi ích và rủi ro

Trả lời Zing về băn khoăn của các bậc phụ huynh, tiến sĩ Phạm Quang Thái, Phó trưởng Khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho rằng lợi ích của việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi nhiều hơn so với rủi ro chúng đem lại.

Ông giải thích: “Dù tỷ lệ khá thấp, trẻ nhỏ khi mắc Covid-19 vẫn có nguy cơ diễn biến nặng, nguy kịch dẫn tới tử vong, nhất là ở trẻ có bệnh lý kèm theo. Bên cạnh đó, trẻ còn có thể gặp các di chứng vĩnh viễn ở cơ thể do Covid-19, gây suy giảm sức khỏe, ảnh hưởng tới sự phát triển trong tương lai”.

Mặt khác, vị chuyên gia này cho biết nhiều cuộc thử nghiệm vaccine đã cho thấy trẻ em được đảm bảo an toàn khi tiêm vaccine do mức liều chỉ bằng 1/3 so với người lớn.

Tiến sĩ Phạm Quang Thái, Phó trưởng Khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Ảnh: NVCC.

“Trẻ em ở độ tuổi từ 5 đến 11 được tiêm vaccine Covid-19 với liều lượng thấp hơn (chỉ bằng 1/3 hàm lượng) so với nhóm từ 12 tuổi trở lên. Sau tiêm vaccine, chúng ta chưa ghi nhận các phản ứng bất thường trong nhóm trẻ này. Các phản ứng thông thường như sốt, đau tại chỗ tiêm, mỏi người,... cũng được ghi nhận với tỷ lệ thấp hơn nhóm trẻ lớn và người trưởng thành”, tiến sĩ Thái nói.

Bên cạnh đó, phần lớn trẻ 5-11 tuổi chưa bước vào giai đoạn dậy thì cũng như giai đoạn cơ thể thay đổi hormone. Do đó, ông cho biết trẻ ít có nguy cơ xảy ra phản ứng phụ sau tiêm.

Về các phản ứng nặng như viêm cơ tim ở trẻ sau tiêm vaccine Covid-19, vị chuyên gia này khẳng định tình trạng này gần như không ghi nhận ở nhóm 5-11 tuổi. Ông cho rằng điều này có thể liên quan việc giảm liều và giãn khoảng cách tiêm vaccine ở trẻ nhỏ.

Không những vậy, việc tiêm chủng cho trẻ 5-11 tuổi còn giảm nguy cơ lây truyền SARS-CoV-2 trong cộng đồng, từ đó hạn chế việc phải sử dụng các biện pháp chống dịch như đóng cửa trường học. Theo ông Thái, đây cũng là cơ sở cho việc mở cửa trường học an toàn trong thời gian tới.

Chuyên gia này khuyến cáo: “Dù tỷ lệ phản ứng nặng sau tiêm vaccine ở trẻ thấp hơn rất nhiều so với trẻ lớn và người trưởng thành, nhóm 5-11 tuổi vẫn cần được gia đình chăm sóc, theo dõi do khả năng tự nhận biết, thông báo triệu chứng kém hơn. Từ đây, khi tiêm cho con, phụ huynh cần đặc biệt lưu tâm, phòng các phản ứng bất lợi”.

Ông Thái khẳng định trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cần được tiêm chủng vaccine Covid-19 để chủ động bảo vệ sức khỏe, sớm đưa cộng đồng trở lại cuộc sống bình thường.

Sau nhóm 12-17 tuổi, trẻ từ 5 đến 11 tuổi sẽ được tiêm vaccine Covid-19 trong thời gian tới. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo vị chuyên gia này, trên thế giới, 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đã triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi. Khoảng 12 triệu liều vaccine được báo cáo đã tiêm tại 17 quốc gia. Tuy nhiên, hầu hết quốc gia chỉ ghi nhận đã triển khai tiêm, chưa báo cáo số liệu cụ thể về số lượng cuối cùng.

Về kế hoạch tiêm chủng cho trẻ 5-11 tuổi tại Việt Nam, ông Thái cho biết Bộ Y tế đang làm việc với nhà sản xuất để có vaccine phục vụ nhóm này trong thời gian sớm nhất. Song, hãng sản xuất chưa thông báo cụ thể thời gian cung cấp vaccine cho Việt Nam.

Trong khi đó, PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế, cho biết sau khi Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch tiêm chủng, đơn vị này sẽ phụ trách hướng dẫn về chuyên môn.

“Trước khi triển khai, chúng tôi sẽ tổ chức tập huấn tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi cho các nhân viên y tế ở toàn bộ 63 tỉnh, thành phố. Dự kiến, việc tập huấn sẽ diễn ra trong khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4. Chúng tôi cũng đang tìm hiểu và nghiên cứu các tài liệu để hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trên thực tế, việc tiêm vaccine Covid-19 cho nhóm này còn rất mới. Các quốc gia trên thế giới chỉ vừa thực hiện trước Việt Nam cách đây vài tháng”, bà Hồng nói.