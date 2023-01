Bản hit trả thù của Shakira sau khi phát hiện Pique ngoại tình

Trong vòng 24h, “BZRP Music Session #53”, đĩa đơn mới nhất ra mắt ngày 12/1 của Shakira cùng nhà sản xuất Argentina và DJ Bizarrap đã lập kỷ lục 63 triệu lượt xem trên YouTube, và 14,4 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify.

Bản pop ballad không chỉ bộc lộ bất đồng về người bạn trai cũ, đồng thời là cha của hai người con của cô, mà còn hướng chỉ trích tới “người thứ ba” - cô gái ngoại tình với Pique.

Theo CNN, bằng cách bày tỏ sự bất bình của mình công khai, Shakira đã đưa ra một tuyên bố văn hóa đầy bùng nổ, rằng phụ nữ từ chối mang theo nỗi ấm ức và xấu hổ sau khi mối quan hệ tình yêu kết thúc.

Trong một dòng tweet lan truyền được đăng cùng ngày khi bài hát được phát hành, người dùng có tên Melany Mora Murillo đã chỉ ra những chi tiết cài cắm tinh tế của Shakira trong đĩa đơn mới, biến những thông tin cô thu thập được thành vũ khí chống lại Pique và kẻ thứ ba.

Ở mốc thời gian 2:22 trong bài, Shakira hát “Tôi đáng giá gấp đôi một người 22 tuổi”. Điều này được cho để ám chỉ Clara Chia Marti, cô gái 22 tuổi (hiện 23 tuổi) ngoại tình với hậu vệ Tây Ban Nha. Nó còn mang ý nghĩa về ngày sinh nhật trùng nhau 2/2, cách nhau 10 năm, của Shakira và Pique.

Để cảm nhận được sức nóng phía sau bài hát, người hâm mộ phải xem MV, trong đó ngôn ngữ cơ thể của Shakira tạo nên lớp ý nghĩa phức tạp. Trong “BZRP Music Session #53”, máy quay tập trung vào chuyển động của cô, Shakira chiếm không gian, thể hiện sự tự tin và sức mạnh.

Điều này khác xa hình ảnh nữ ca sĩ trong “Monotonía”, phát hành tháng 10/2022. Khi đó, cô dành phần lớn thời gian trong MV để rơi nước mắt, trông có vẻ rối bời và hát: “Đó không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của anh, sự đơn điệu là điều đáng trách”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ cách tiếp cận của nữ ca sĩ người Colombia. Nhiều người dùng lời lẽ phân biệt giới tính khi bình luận về sản phẩm mới của Shakira, gọi hành vi của cô là nhỏ mọn, gán cho ca khúc của cô là “bản hit trả thù”.

Nhiều nữ nghệ sĩ cũng từng trải qua việc bị kỳ thị khi phơi bày nỗi đau tình cảm của họ. Đáng chú ý nhất là Taylor Swift. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2014, Swift đã đáp trả những chỉ trích cho rằng cô kiếm lợi từ người yêu cũ.

Taylor Swift giải thích: “Người ta luôn nói về tôi rằng: ‘Ồ, cô ta chỉ toàn viết những bài về bạn trai cũ của mình’. Tôi thấy đó rõ ràng là phân biệt giới tính. Không ai nói điều tương tự về Ed Sheeran. Cũng không ai nói thế về Bruno Mars. Tất cả họ đều đang viết ca khúc về người yêu cũ, bạn gái hiện tại, cuộc sống tình cảm của mình và chẳng khán giả nào thấy có vấn đề gì”.

Và Taylor Swift đã đúng.

Chỉ cần nhìn vào nam ca sĩ Bad Bunny, chúng ta sẽ thấy điều đó. Album tiếng Tây Ban Nha của anh, “Un Verano Sin Ti”, phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác, mang về cho anh vị trí hàng đầu cho album của năm trên Billboard.

Tiêu đề được dịch sang tiếng Anh có nghĩa “A Summer Without You” (mùa hè vắng em) - chủ đề đau lòng được thể hiện từ cái tên và xuyên suốt phần lớn 23 bài hát trong album.

Tuy nhiên, khi tìm kiếm về Bad Bunny, cùng với tiêu đề album của anh ấy, không có lời phê bình nào xuất hiện xung quanh việc anh kiếm tiền từ đời sống tình cảm của mình. Mọi người chỉ ca ngợi tài năng và sự sáng tạo của ca sĩ người Puerto Rico.

Ở bài hát mới phát hành, Shakira tiếp cận một cách nghiêm túc, lấy định kiến giới rằng phụ nữ là yếu đuối làm luận điểm để phản bác. Trong bài hát, cô nói rằng mình kiêu kỳ và đáng giá, sẽ không bao giờ quay trở lại mối quan hệ để chịu thêm bất kỳ sự thất vọng nào.

“Tôi hiểu rằng nếu anh bị người đời chỉ trích cũng không phải lỗi của tôi. Tôi chỉ làm âm nhạc”, cô hát.

Nữ ca sĩ còn bộc lộ chi tiết về những gì khiến cô thao thức hàng đêm: có mẹ bạn trai cũ là hàng xóm; báo chí săn lùng cô không chỉ về việc chia tay mà còn về tội trốn thuế mà nếu bị kết tội, cô sẽ phải đối mặt với án phạt 8 năm tù và khoản tiền phạt gần 25 triệu USD (cô đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc chống lại mình).

Sau khi vượt qua những trở ngại phải đối mặt sau sự ra đi của bạn trai cũ, cô đã nhân đôi niềm tin vào bản thân, đồng thời đưa những người phụ nữ bị phản bội về phía mình bằng lời tuyên bố: “Phụ nữ không còn khóc nữa (sau chia tay), phụ nữ hãy kiếm tiền”.

Bài hát này có thể được xây dựng như một cách tự vệ của Shakira, khi cô hát rằng phải "hạ gục" nỗi đau của mình. Nhưng không thể phủ nhận rằng bài này là một công cụ kiếm tiền, nó chứng minh cho cả thế giới thấy rằng cô ấy vẫn tỏa sáng.

Bằng cách cởi mở về những gì phải đang trải qua, nữ ca sĩ thể hiện sức mạnh của mình và đang chiến thắng. Cô từ chối những kỳ vọng của xã hội và áp lực phải cư xử theo một cách nhất định khi một mối quan hệ lâu dài đi đến hồi kết.

Shakira đang nhắc nhở những người khác về một sự thật phổ quát. Bạn rất có thể sẽ bị ai đó chỉ trích vì bất cứ điều gì bạn làm trong khi đang chữa lành vết thương, vì vậy hãy cứ làm bất cứ điều gì cảm thấy phù hợp với mình.

