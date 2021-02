Bản hit ‘I Don’t Want to Miss a Thing’ vốn được viết cho giọng nữ

Nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Diane Warren tiết lộ bà sáng tác “I Don’t Want to Miss a Thing” với dự định ca khúc sẽ do một nữ ca sĩ thể hiện, chứ không phải nhóm Aerosmith.

Năm 1998, bản hit I Don't Want to Miss a Thing của nhóm nhạc rock Aerosmith đã thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc. Ca khúc được sử dụng làm bài hát chủ đề trong phim Armageddon (1998). MN News đưa tin Diane Warren, mẹ đẻ của ca khúc, tiết lộ bà sáng tác nó với ý đồ dành cho một giọng ca nữ biểu diễn. Tuy nhiên, Warren thay đổi ý định sau khi nghe Steven Tyler - giọng ca của Aerosmith - trình diễn ca khúc ở phòng thu. Nữ nhạc sĩ Diane Warren là cái tên đứng sau nhiều bản hit của Cher, Aerosmith, Beyoncé... Ảnh: THR. "Tôi đã được cho xem trước cái kết của bộ phim. Sau đó, tôi trở về, sáng tác ca khúc, và chẳng thể tin được Aerosmith lại trình diễn nó", Warren chia sẻ trên tạp chí Rolling Stone. "Tôi đã nghĩ ca khúc nên được thể hiện bởi một giọng nữ. Nhưng sự thực là nó đã được nâng tầm khi ở trong tay Steven Tyler. Chất giọng của anh ấy vô cùng hòa hợp với sự mong manh, dễ bị tổn thương của chủ thể trữ tình", bà hồi tưởng. "Lần đầu tiên nghe anh ấy hát, tôi nhớ mình đã ngã khỏi ghế vì cảm động. Nó xứng đáng giành giải Grammy cho Bản thu của năm. Đó quả là một bản thu tuyệt vời", nữ nhạc sĩ kết luận. Hình ảnh Steven Tyler trong MV I Don't Want to Miss a Thing. Ảnh: MTV. Trong buổi phỏng vấn, Warren cũng chia sẻ mình từng phải van nài Cher ghi âm ca khúc If I Could Turn Back Time vào năm 1989. "Tôi đã ôm chặt chân Cher cho tới khi chị ấy đồng ý thử hát ca khúc. Tôi đã nói, 'Nghe này, em sẽ thanh toán chi phí thu âm. Nếu thành phẩm không ra gì, thì thiệt hại em chịu. Nhưng em biết bài hát này sinh ra là dành cho chị'. Rồi Cher nói: 'Được rồi, tôi sẽ thử'. Và thế là bài hát có thể coi như nổi tiếng nhất của tôi đã tìm được đường đến với công chúng", bà kể.